Додано: Чет 25 лис, 2021 23:44

ingtrans написав: newbie написав: Я даю банку через МАБ распоряжение перевести деньги с текущего счета на депозитный. При этом вижу в выписке вместо записи о размещении средств на депозит какую-то карточную покупку. Я даю банку через МАБ распоряжение перевести деньги с текущего счета на депозитный. При этом вижу в выписке вместо записи о размещении средств на депозит какую-то карточную покупку.

Почему вдруг покупку, когда там неторговый 6012, т.е. перевод? Вы попросили перевести, вот и перевели. Под этим MCC у Альфы идут все переводы, как p2p, так и СЭП Почему вдруг покупку, когда там неторговый 6012, т.е. перевод? Вы попросили перевести, вот и перевели. Под этим MCC у Альфы идут все переводы, как p2p, так и СЭП

Что-то у Вас тут все смешалось в кучу, и кони и люди. Давайте сначала и с азов.Покупку не я придумал, это Альфа так пишет в выписке. Я поначалу думал, причем тут МСС, может они хотят сказать, что я через какой-то POS-терминал этот депозит размещал. Но на самом деле это была просто онлайновая операция по счетам. А не скажем Card Not Present, при которой используются реквизиты карты. Еще раз подчеркиваю, что откуда брать деньги на депозит я выбирал именно из списка счетов, а не карт. И сейчас так же.Дальше. Если это, как считает банк была покупка, а деньги при этом перемещались с одного моего счета (текущего) на другой мой счет (депозитный), то я сам у себя что ли покупал? А если продавцом был банк (как следует из выписки), то что именно он мне продавал и какое это имеет отношение к моему депозиту? Я просил у банка что-то мне продать? Или он мне предлагал что-то у него купить? Может право на размещение депозита? За цену, равную сумме этого депозита? Но это ж бред. Тут скорее я ему продал эти деньги за определенные проценты.Но ладно, если с покупкой не клеится, переходим к переводам (как Вы говорите), тем более, что депозит это точно неторговая операция. Пусть в выписке ошиблись (неправильно написали). Но на какой карточный счет переводились средства с моего текущего счета? Ну или ладно, пусть с карты (раз она была). На подмену счета на карту не будем обращать внимание. Так на чей карточный счет/карту переводились мои средства, которые я направлял на депозит? Банковский? У банка есть собственные карточные счета/карты для таких целей? И он может их назвать? Но я знаю точно, что переводил деньги на депозитный счет, который не может быть карточным. Как банку удалось перевести деньги с моего карточного счета/карты средствами МПС (поскольку МСС бывают только для операций через МПС) на свой внутрибанковский (или мой депозитный) некарточный счет? Переводами Visa? Но это ж смешно. Т.е. с переводами еще хуже.Теперь по азам. МСС - это параметр, придуманный МПС, для классификации мерчантов (торговцев). Он применяется только для операций, осуществляемых с использованием средств МПС. В СЭП НБУ никаких МСС нет и не может быть, т.к. там нет средств МПС (карт, терминальных устройств, а процессинг там совершенно другой и основанный на других принципах). Вместо карт там счета, а вместо МСС там аналитические символы по счетам, которых очень много (причем видов, а не всего лишь значений, как в случае с МСС, т.к. МСС - это один параметр). Аналитика НБУ (по секторам экономики, срокам депозитов и еще множеству параметров) более развитая, чем у МПС с их МСС. Хотя и у МПС есть не только МСС. Но это уже сравнение платежных систем, а основная суть здесь в том, что не следует думать, что МСС можно натянуть на что угодно, в т.ч. на депозиты. Это заблуждение карточников и специалистов карточных процессингов. Кстати, для кредитов МСС подходят нормально. Кредитуя, банки продают клиентам деньги за определенные проценты, т.е. выступают торговцами, и когда клиенты с использованием средств МПС погашают кредиты, то на эти погашения (платежи) МСС распространяются нормально. В случае депозитов торговцем выступает клиент, покупателем (заемщиком) банк, но клиент при этом не финансовое учреждение.Кроме этого проблема еще и в том, что у банков и МПС с МСС нет порядка и четких правил. Они могут сегодня одному мерчанту присвоить один МСС, завтра другой, а послезавтра третий. Чем они активно и занимаются (дают кому-попало, в т.ч. себе, какие-попало МСС). Но это в определенной мере влияет на их деятельность и на клиентов (чарджбеки, комиссии и т.д.).Кроме этого Вы грили, что МСС 6012 используют многие банки. Но у меня депозиты во многих банках и я нигде не видел в выписках, чтобы вместо перечисления средств на депозит я у кого-то что-то покупал или переводил ему деньги. Т.е. может у них этот МСС и есть (т.к. они все финансовые учреждения) и они его используют там, где нужно, но они это не афишируют и правильно показывают суть финансовых операций. А если у Альфы есть проблемы с азами и отображением сути финансовых операций, то это странно. На месте НБУ я бы обратил на это внимание. Хотя и для самого банка это критично. В т.ч. на уровне бухгалтерской и управленческой отчетности, а также корпоративного управления, принятия решений и т.д. Поэтому и спрашивал, какие у кого по этому поводу мнения.