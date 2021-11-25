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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10086100871008810089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:24

Alfa_Bank почему у вас на новом, идиотско-360-круговом сайте, калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент :?:
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5% :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:34

  Kalgan написав:Alfa_Bank почему у вас на новом, идиотско-360-круговом сайте, калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент :?:
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5% :mrgreen:

Это же элементарно, Ватсон! - калькулятор то банковский, а не клиентский, потому и считает как выгоднее банку, а не клиенту. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:43

  Flamingo написав:Это же элементарно, Ватсон! - калькулятор то банковский, а не клиентский, потому и считает как выгоднее банку, а не клиенту. :mrgreen:

Логично. И показываемый процент - это то, сколько нужно отстегнуть банку за то, что он деньги хранил. На долгий период - скидка. Классика, согласен. В средние века так все банки и работали. Тогда, правда, и деньги были из физического золота.

P.S. если без шуток, то и сейчас бывает, когда долгосрочная депозитная ставка ниже краткосрочной. Это тогда, когда хранящий не уверен в курсе этой валюты в будущем. С фиатом такое не очень часто, но тоже может быть. В том же Привате видел. А на криптовалютах сплошь и рядом.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:50

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5%

Передав цю інформацію, так не повинно бути. Дякуємо за уважність. Так як це бета-версія сайту, то ще можуть бути такі помилки(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:52

До кінця опер дня или до 00:00?[/quote]
До 00:00[/quote]

Прийдется до 00:00 принимать решиение о продаже курс хороший 27 14
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:21

Кто нить открывал бескарточные текущие счета для размещения депо с них, причем через МАБ (чтобы % был выше), а не через отделение? Какие там могут быть подводные камни?

Эпопея с МСС 6012 и тем, что я уже 2 дня не могу открыть депо с ультровского текущего продолжается. По нему закончилась карта, от продления которой я отказался. Сегодня сказали, что пока не открою новую карту, хоть она мне и не нужна, депозит не размещу.

Причем МАБ ниче такого не грил, просто не завершал операцию, т.к. видимо не знал, как к ней прицепить МСС 6012. А за ним ведь с протянутой рукой стоит альфа-чек, которому поручено всех без разбору грабить, насколько получится.

А тут не получалось, вот они стопорили открытие депо.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:32

  newbie написав:А за ним ведь с протянутой рукой стоит альфа-чек, которому поручено всех без разбору грабить, насколько получится.

Бред, что, впрочем, обычно для вас.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:42

  Vorlon написав:Бред

Для непосвященных в секреты темы, например, Вас, да. Поэтому не читайте. Все равно ничего не поймете.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:46

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Кто нить открывал бескарточные текущие счета для размещения депо с них, причем через МАБ (чтобы % был выше), а не через отделение? Какие там могут быть подводные камни?

З поточного валютного відкривав депо.
Відсоток падає на поточний.
Є ощадний з мін залишком 20 доларів.
Через ощадний з відстоєм 14 днів через касу і знімається нал.
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