Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:21

Кто нить открывал бескарточные текущие счета для размещения депо с них, причем через МАБ (чтобы % был выше), а не через отделение? Какие там могут быть подводные камни?



Эпопея с МСС 6012 и тем, что я уже 2 дня не могу открыть депо с ультровского текущего продолжается. По нему закончилась карта, от продления которой я отказался. Сегодня сказали, что пока не открою новую карту, хоть она мне и не нужна, депозит не размещу.



Причем МАБ ниче такого не грил, просто не завершал операцию, т.к. видимо не знал, как к ней прицепить МСС 6012. А за ним ведь с протянутой рукой стоит альфа-чек, которому поручено всех без разбору грабить, насколько получится.



А тут не получалось, вот они стопорили открытие депо.