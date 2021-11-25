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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:24
Alfa_Bank
почему у вас на новом, идиотско-360-круговом сайте, калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5%
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Kalgan
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:34
Kalgan написав:Alfa_Bank
почему у вас на новом, идиотско-360-круговом сайте, калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5%
Это же элементарно, Ватсон! - калькулятор то банковский, а не клиентский, потому и считает как выгоднее банку, а не клиенту.
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Flamingo
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:43
Flamingo написав:
Это же элементарно, Ватсон! - калькулятор то банковский, а не клиентский, потому и считает как выгоднее банку, а не клиенту.
Логично. И показываемый процент - это то, сколько нужно отстегнуть банку за то, что он деньги хранил. На долгий период - скидка. Классика, согласен. В средние века так все банки и работали. Тогда, правда, и деньги были из физического золота.
P.S. если без шуток, то и сейчас бывает, когда долгосрочная депозитная ставка ниже краткосрочной. Это тогда, когда хранящий не уверен в курсе этой валюты в будущем. С фиатом такое не очень часто, но тоже может быть. В том же Привате видел. А на криптовалютах сплошь и рядом.
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moveton
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:50
Kalgan написав:
калькулятор депозитов в обратную сторону считает (по краткосрочным депо)? Чем меньше срок, тем больше процент
А так же советы по депо он дает тоже странные.
Если выбираешь срок 12 мес, он зачем то советует открыть сбер 5% а не прибыльный 9,5%
Передав цю інформацію, так не повинно бути. Дякуємо за уважність. Так як це бета-версія сайту, то ще можуть бути такі помилки(
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:52
До кінця опер дня или до 00:00?[/quote]
До 00:00[/quote]
Прийдется до 00:00 принимать решиение о продаже курс хороший 27 14
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joik
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:21
Кто нить открывал бескарточные текущие счета для размещения депо с них, причем через МАБ (чтобы % был выше), а не через отделение? Какие там могут быть подводные камни?
Эпопея с МСС 6012 и тем, что я уже 2 дня не могу открыть депо с ультровского текущего продолжается. По нему закончилась карта, от продления которой я отказался. Сегодня сказали, что пока не открою новую карту, хоть она мне и не нужна, депозит не размещу.
Причем МАБ ниче такого не грил, просто не завершал операцию, т.к. видимо не знал, как к ней прицепить МСС 6012. А за ним ведь с протянутой рукой стоит альфа-чек, которому поручено всех без разбору грабить, насколько получится.
А тут не получалось, вот они стопорили открытие депо.
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newbie
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:32
newbie написав:
А за ним ведь с протянутой рукой стоит альфа-чек, которому поручено всех без разбору грабить, насколько получится.
Бред, что, впрочем, обычно для вас.
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Vorlon
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:42
Vorlon написав:
Бред
Для непосвященных в секреты темы, например, Вас, да. Поэтому не читайте. Все равно ничего не поймете.
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newbie
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:46
newbie написав:
Кто нить открывал бескарточные текущие счета для размещения депо с них, причем через МАБ (чтобы % был выше), а не через отделение? Какие там могут быть подводные камни?
З поточного валютного відкривав депо.
Відсоток падає на поточний.
Є ощадний з мін залишком 20 доларів.
Через ощадний з відстоєм 14 днів через касу і знімається нал.
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Квесторе_поверніться
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