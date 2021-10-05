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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10095100961009710098>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:56

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо картка анульована, то рахунок до картки залишається активним. Управління рахунком виконує саме картка.
Оформите карту в ПУМБ или Укрсиббанке. Там можно без активной карты играться со счётом. А ваши спартанцы какие-то отсталые :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:26

  wig написав:
  anikola13 написав:Будет ли продление льготных рассрочек в следующем месяце?

Да и "сенсаційного". Согласитесь, это еще и недостаточная компенсация за мучения от пользования "Сенсом".

мед еще и ложкой :D
наша неистребимая тяга к халяве :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:29

  Alfa_Bank написав:Немає нічого складного в перевипуску анульованої картки, а після закінчення терміну депозиту просто закрити її. Це простіше ніж відвідувати відділення.

Да, получить карту легко и даже более чем, банк сам ее пришлет. Но гораздо сложнее ее закрыть, особенно кредитную. Про 45 дней напомнить, а также про круги ада, которые проходят клиенты, которые никак не могут закрыть кредиты? Читайте внимательно, я писал о сложностях закрытия.

Якщо картка анульована, то рахунок до картки залишається активним.


Да, счет остается активным, особенно с деньгами на нем, карта никак не может его закрыть.

Управління рахунком виконує саме картка.

А вот это уже заблуждение (в лучшем случае) или лукавство. Управляет счетом АБС, в которой его открыли и которая его ведет. А не карта, представляющая собой специальное платежное средство для выполнения по счетам некоторых операций с помощью средств МПС. Этих операций (в основном платежных), меньше чем в банках делается по счетам. Но некоторые, видимо, это не понимают или забывают об этом.

Тому і не дивно, що після закінчення терміну дії картки у вас не вдалося відкрити депозит. При активній картці процедура відкриття депозиту триває кілька хвилин.

Наоборот, как раз странно, т.к. во всех банках кроме Альфы счета, по которым срок действия карт истек, обслуживаются в полном обьеме без каких либо ограничений и изменения функционала СДО. Естественно, без выполнения сугубо карточных операций, т.к., если нет карты, то нельзя выполнить то, что может только она.

В качестве примера, могу привести Форвард, который когда-то тоже был упертым и даже в интернет-банкинг не пускал при закончившейся карте. Но он давно уже от этой болезни излечился. В ПУМБ нет такой зависимости счетов от карт. Назовите мне старые (большие) банки, где еще есть такой подход к картам и счетам как в Альфе. И такое нашествие этих пресловутых карточных покупок с МСС 6012.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 29 лис, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 20:40

  newbie написав:мошеннический МСС 6012

Слишком громкая, да и неправильная характеристика.
Интересный, неоднозназный, перспективный - да.
Мошеннический - точно нет

В игре на деньги Клиент-Банк - играет на обе стороны )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:54

  mustbe написав:
  newbie написав:мошеннический МСС 6012

Слишком громкая, да и неправильная характеристика.
Интересный, неоднозназный, перспективный - да.
Мошеннический - точно нет

В игре на деньги Клиент-Банк - играет на обе стороны )

Послание закодированное в числе 6012 относится к сфере отношений и увлечений и говорит о том, что открыв свою душу миру, перестав требовать от него зримых и ощутимых благ, вы поступили мудро. Теперь ничто не помешает вам делать только то, к чему влечет вас ваше сердце. На избранном пути вас могут ждать и мелкие разочарования, и большие беды. Но радости и счастья будет больше в любом случае. Это непреложный закон мироздания, в который вы должны свято верить.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:04

  mustbe написав:
  newbie написав:мошеннический МСС 6012

Слишком громкая, да и неправильная характеристика.
Интересный, неоднозназный, перспективный - да.
Мошеннический - точно нет

Факты в студию. Я привел Вам его характеристику из инета. Я штудировал его на эту тему и говорил откуда моя инфа. Могу предоставить пруфы. Поскольку таких слов, которые применили Вы, там не было, предлагаю предоставить Ваши пруфы, тогда я предоставлю свои. А если это Ваше личное мнение, то поясните на чем оно основано. Иначе это дискуссия типа - у Вас ничего не работает - да нет, мы самые лучшие в мире.

В игре на деньги Клиент-Банк - играет на обе стороны )

Не понял о чем это. Клиент не может в СДО банка разместить депо и перебросить деньги с одного своего счета на другой. На кого при этом играет СДО? На клиента врядли, т.к. ему приходится неоднократно ходить в банк. На банк? Но в чем? Клиент же может из-за такой работы СДО просто забрать деньги и уйти. Банк от этого выиграет?

Поэтому, если уж про игру, то тогда можно говорить про третью сторону. А именно, про разработчиков никуда негодных продуктов, у которых, конечно же, есть интерес обелять их и отмывать от плевков недовольных клиентов. Но то таке, не хотят, чтобы так было, пусть работают лучше и тщательнее изучают матчасть 😉
Востаннє редагувалось newbie в Пон 29 лис, 2021 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:13

  Amethyst написав:Послание закодированное в числе 6012 относится к сфере отношений и увлечений и говорит о том, что открыв свою душу миру, перестав требовать от него зримых и ощутимых благ, вы поступили мудро. Теперь ничто не помешает вам делать только то, к чему влечет вас ваше сердце. На избранном пути вас могут ждать и мелкие разочарования, и большие беды. Но радости и счастья будет больше в любом случае. Это непреложный закон мироздания, в который вы должны свято верить.

Класс. Но я бы сказал проще. Когда кто-то пытается впихнуть во что-то невпихиваемое, это может выглядеть смешно или последствия могут быть не очень хорошими. Еще проще, когда берутся не за свое дело.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:18

  newbie написав:Я привел Вам его характеристику из инета.

Не читайте до обеда советских газет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:53

Напомните. На "хамелеоне" есть задолженность. Пополнение р2р через сенс на карту с пакетом "комфорт" будет ли "сенсационный бонус"?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:00

  M-Audio написав:самопроизвольно появляющиеся переводы от имени клиента, думаю, никого не оставили бы равнодушным.

Так оно и есть. Посмотрите в выписку и увидите, что Вы не вносили деньги на депозит, а вместо этого делали какую-то карточную покупку. Зато когда банк возвращал депозит и выплачивал %, то записи об этом в выписке есть. Значит банк свои обязательства выполнил, а Вы нет. Вы не внесли деньги на депозит (вместо этого что-то себе купили), т.е. остались ему должны. Если этот кейс будет рассматривать суд, например, такой который рассматривал споры Привата с его клиентами, то как думаете, в чью пользу будет решение?

И неважно какой там MCC.

Конечно. Какая разница у какого именно торговца Вы что-то купили? Главное, что это было не внесение на депозит, т.е. не перечисление денег с Вашего текущего счета 2620 на Ваш же депозитный счет 2630. Чем Вы будете обьяснять это суду? Тем, что это внутренняя кухня банка, до которой никому нет дела? Думаете судьи никогда не видели нормальные записи о внесении средств на депозит (которые делаются в других банках)? Или, если кому-то (например, банку) захочется, то ему сложно будет на основании таких выписок доказать, что Вы не вносили средства на депозит?

Плюс к абсолютной невозможности посмотреть сущность операции, поскольку записи в выписке абсолютно не информативны.

Это мягко говоря (по факту в части размещения депозита они вводят в заблужденние). А причина этого в том, что "карты управляют счетами" (хвост собакой) 😉
newbie
 
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