Додано: Пон 29 лис, 2021 20:29

Alfa_Bank написав: Немає нічого складного в перевипуску анульованої картки, а після закінчення терміну депозиту просто закрити її. Це простіше ніж відвідувати відділення. Немає нічого складного в перевипуску анульованої картки, а після закінчення терміну депозиту просто закрити її. Це простіше ніж відвідувати відділення.

Якщо картка анульована, то рахунок до картки залишається активним.

Управління рахунком виконує саме картка.

Тому і не дивно, що після закінчення терміну дії картки у вас не вдалося відкрити депозит. При активній картці процедура відкриття депозиту триває кілька хвилин.

Да, получить карту легко и даже более чем, банк сам ее пришлет. Но гораздо сложнее ее закрыть, особенно кредитную. Про 45 дней напомнить, а также про круги ада, которые проходят клиенты, которые никак не могут закрыть кредиты? Читайте внимательно, я писал о сложностях закрытия.Да, счет остается активным, особенно с деньгами на нем, карта никак не может его закрыть.А вот это уже заблуждение (в лучшем случае) или лукавство. Управляет счетом АБС, в которой его открыли и которая его ведет. А не карта, представляющая собой специальное платежное средство для выполнения по счетам некоторых операций с помощью средств МПС. Этих операций (в основном платежных), меньше чем в банках делается по счетам. Но некоторые, видимо, это не понимают или забывают об этом.Наоборот, как раз странно, т.к. во всех банках кроме Альфы счета, по которым срок действия карт истек, обслуживаются в полном обьеме без каких либо ограничений и изменения функционала СДО. Естественно, без выполнения сугубо карточных операций, т.к., если нет карты, то нельзя выполнить то, что может только она.В качестве примера, могу привести Форвард, который когда-то тоже был упертым и даже в интернет-банкинг не пускал при закончившейся карте. Но он давно уже от этой болезни излечился. В ПУМБ нет такой зависимости счетов от карт. Назовите мне старые (большие) банки, где еще есть такой подход к картам и счетам как в Альфе. И такое нашествие этих пресловутых карточных покупок с МСС 6012.