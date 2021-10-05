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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 23:00
Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH
Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.
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Andi_30
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Додано: Пон 29 лис, 2021 23:04
ingtrans написав:
Не читайте до обеда советских газет.
Дык хочется ж что-то знать и понимать. А газеты были в т.ч. иностранные 😉
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newbie
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Додано: Пон 29 лис, 2021 23:16
Andi_30 написав:
Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH
Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.
Мож лимиты сработали? Типа 150К/30дн
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Amethyst
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Додано: Пон 29 лис, 2021 23:17
anikola13 написав:
Напомните. На "хамелеоне" есть задолженность. Пополнение р2р через сенс на карту с пакетом "комфорт" будет ли "сенсационный бонус"?
буудит
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Додано: Вів 30 лис, 2021 00:49
newbie написав: M-Audio написав:
самопроизвольно появляющиеся переводы от имени клиента, думаю, никого не оставили бы равнодушным.
Так оно и есть. Посмотрите в выписку и увидите, что Вы не вносили деньги на депозит, а вместо этого делали какую-то карточную покупку.
Депозита у меня и не было, а описываемая операция в истории отображается всё же как "переказ на рахунок UA...", хотя и имеет тот самый MCC 6012.
А вот 20 гривен ушло как "перевод", неизвестно кому. И посмотреть никак. Поддержку спрашивать, ясное дело, бессмысленно. А вот если бы операции отображались с нужной детализацией, можно было бы увидеть и что-то интересное, наверное.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 04:18
Andi_30 написав:
Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH
Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.
С завтрашнего дня у вас все получится.
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guntherhouse777
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