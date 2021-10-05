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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10095100961009710098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:00

Пополнение карты в МАБ

Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH

Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.
Andi_30
 
Повідомлень: 268
З нами з: 25.05.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:04

  ingtrans написав:Не читайте до обеда советских газет.

Дык хочется ж что-то знать и понимать. А газеты были в т.ч. иностранные 😉
newbie
 
Повідомлень: 6651
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:16

  Andi_30 написав:Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH

Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.

Мож лимиты сработали? Типа 150К/30дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:17

  anikola13 написав:Напомните. На "хамелеоне" есть задолженность. Пополнение р2р через сенс на карту с пакетом "комфорт" будет ли "сенсационный бонус"?

буудит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:49

  newbie написав:
  M-Audio написав:самопроизвольно появляющиеся переводы от имени клиента, думаю, никого не оставили бы равнодушным.
Так оно и есть. Посмотрите в выписку и увидите, что Вы не вносили деньги на депозит, а вместо этого делали какую-то карточную покупку.

Депозита у меня и не было, а описываемая операция в истории отображается всё же как "переказ на рахунок UA...", хотя и имеет тот самый MCC 6012.
А вот 20 гривен ушло как "перевод", неизвестно кому. И посмотреть никак. Поддержку спрашивать, ясное дело, бессмысленно. А вот если бы операции отображались с нужной детализацией, можно было бы увидеть и что-то интересное, наверное.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 04:18

  Andi_30 написав:Добрый вечер.
Несколько дней не могу пополнять карты в МАБе с карты другого банка.
При пополнении пишет:
Сума не менше
1,00 UAH
Сума не більше
0,00 UAH

Это только у меня или у всех?
Если кто-то сталкивался и знает как лечится баг - поделитесь.

С завтрашнего дня у вас все получится.
guntherhouse777
 
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