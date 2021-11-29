solomia написав:Alfa_Bank Как можно воспользоваться акцией по Visa+Moyo, если при покупке онлайн кешбек не начисляется. Поддержка оформила заявку, в течении трех дней должна ответить, и смысл тогда в этой акции, если невозможно ею воспользоваться.
Получилась такая же ситуация. Какой у вас вышел МСС код транзакции? Описал свою ситуацию на предыдущей странице viewtopic.php?p=5343511#p5343511 После обращения в сапорт, начислили только 5% за Мойо, за Виза 5% не начислили. Причем с Цытрусом все работает отлично, там связка Мастеркард+Цытрус, МСС код 5732.
Оплатил 26/11 товар картой VISA Cameleleon в магазине "MOYO Аладдин", г.Киев. Терминал провел с кодом МСС 4215. Естественно ни какого кешбека. Не акция, а мошенничество.
Оплачивала покупку онлайн через портмоне MCC 8999. Обратилась в воскресенье в поддержку, заявку зафиксировали, в понедельник получила ответ в виде смс : "Шановний клієнте! Ваш запит від 28/11/2021 розглянуто. Від Банку надіслано запит партнеру щодо приналежності терміналу до участі в акції. Якщо партнер підтвердить, то бонуси будуть зараховані протягом наступного місяця після місяця транзакції. З повагою, Альфа-Банк!"
ukr0014959, lov2108, можете обратиться в чат и убрать кредитный лимит до нуля + подать заявку, чтобы больше лимит по данной карте не наливали. Также можно пока оставить этот лимит и дождаться функции перераспределения кредитных лимитом, чтобы его закинуть на более желанную карту