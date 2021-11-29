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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10098100991010010101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:45

  kucher_oleg_ua написав:
  XXV написав:
  solomia написав:Alfa_Bank
Как можно воспользоваться акцией по Visa+Moyo, если при покупке онлайн кешбек не начисляется. Поддержка оформила заявку, в течении трех дней должна ответить, и смысл тогда в этой акции, если невозможно ею воспользоваться.


Получилась такая же ситуация. Какой у вас вышел МСС код транзакции? Описал свою ситуацию на предыдущей странице viewtopic.php?p=5343511#p5343511
После обращения в сапорт, начислили только 5% за Мойо, за Виза 5% не начислили. Причем с Цытрусом все работает отлично, там связка Мастеркард+Цытрус, МСС код 5732.


Оплатил 26/11 товар картой VISA Cameleleon в магазине "MOYO Аладдин", г.Киев. Терминал провел с кодом МСС 4215. Естественно ни какого кешбека.
Не акция, а мошенничество.

Оплачивала покупку онлайн через портмоне MCC 8999. Обратилась в воскресенье в поддержку, заявку зафиксировали, в понедельник получила ответ в виде смс : "Шановний клієнте! Ваш запит від 28/11/2021 розглянуто. Від Банку надіслано запит партнеру щодо приналежності терміналу до участі в акції. Якщо партнер підтвердить, то бонуси будуть зараховані протягом наступного місяця після місяця транзакції. З повагою, Альфа-Банк!"
solomia
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:51

  DIV написав:Моментальна розстрочка під 0% наразі триває до З1.12.2021!

А сенсационный бонус видимо все?(
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:52

Re: Альфа-Банк

Нічого собі, сьогодні мій дебетний хамон став кредитним, ото новина, Ала накинула 30K ліміту.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:57

  ukr0014959 написав:Нічого собі, сьогодні мій дебетний хамон став кредитним, ото новина, Ала накинула 30K ліміту.

+1. Проте мені він не потрібен.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:03

Re: Альфа-Банк

ukr0014959, lov2108, можете обратиться в чат и убрать кредитный лимит до нуля + подать заявку, чтобы больше лимит по данной карте не наливали. Также можно пока оставить этот лимит и дождаться функции перераспределения кредитных лимитом, чтобы его закинуть на более желанную карту ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:33

Re: Альфа-Банк

  ukr0014959 написав:Нічого собі, сьогодні мій дебетний хамон став кредитним, ото новина, Ала накинула 30K ліміту.
По одному з акаунтів також дали 30к, відать сенсаційний бонус не будуть продовжувати :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:43

  extreme_lviv_ua написав:
  ukr0014959 написав:Нічого собі, сьогодні мій дебетний хамон став кредитним, ото новина, Ала накинула 30K ліміту.
По одному з акаунтів також дали 30к, відать сенсаційний бонус не будуть продовжувати :roll:

Як по ліміту наварити суму сенс бонусу? :)
Квесторе_поверніться
 
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