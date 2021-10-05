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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10100101011010210103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:52

Re: Альфа-Банк

  Rimlyanin1 написав:У хамелеона % ставка 0.01 годовых, по сути вечный льготный период, но маленький лимит

А если кредитный лимит не рассматривать? Разницы нет? По кешбеку и пополнению с кдв Привата условия будут аналогичные?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:03

Сенсационный все таки продлили,ура?!
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:27

  novichok написав:Сенсационный все таки продлили,ура?!

Показує 31 день, 31.12.
Свята, тре подарунки робити.
Прораб
 
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  #<1 ... 10100101011010210103
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