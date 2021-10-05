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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 20:52
Rimlyanin1 написав:
У хамелеона % ставка 0.01 годовых, по сути вечный льготный период, но маленький лимит
А если кредитный лимит не рассматривать? Разницы нет? По кешбеку и пополнению с кдв Привата условия будут аналогичные?
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:03
Сенсационный все таки продлили,ура?!
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:27
novichok написав:
Сенсационный все таки продлили,ура?!
Показує 31 день, 31.12.
Свята, тре подарунки робити.
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