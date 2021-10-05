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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 20:52
Rimlyanin1 написав:
У хамелеона % ставка 0.01 годовых, по сути вечный льготный период, но маленький лимит
А если кредитный лимит не рассматривать? Разницы нет? По кешбеку и пополнению с кдв Привата условия будут аналогичные?
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Arbitr
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:03
Сенсационный все таки продлили,ура?!
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novichok
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Додано: Сер 01 гру, 2021 01:27
novichok написав:
Сенсационный все таки продлили,ура?!
Показує 31 день, 31.12.
Свята, тре подарунки робити.
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Прораб
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Додано: Сер 01 гру, 2021 08:13
у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.
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Искатель
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Додано: Сер 01 гру, 2021 08:32
Искатель написав:
у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.
Ага, вибрав 7 категорій....всі потрібні.
На відміну від листопада додали "Одяг"...най буде.
І на відміну від моні % не порізали. Молодці.
+ дяка за Сенсацінний...це приємно.
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lov2108
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:44
Народ, нагадайте як готувати ящірку з кред. лімітом. для сенсаційного б.
- можна закути 50К, одразу сепом вивести, але протягом місяця взагалі не чіпати кред. ліміт на хам-оні
- потрібно заводити пакетку White і тільки її поповнювати не чіпаючи хам-он
Наперед дякую
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:26
Искатель написав:
у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.
Так банка нащупає, що вам не потрібно і закріпить цю категорію. В мене по 3 обліковим так і є - все повторюється.
Кіно є в а-банці стабільно 20%.
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Ой+
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:43
В Сенсе не нахожу карту отделений и банкоматов. Она там есть?
И в чате не отвечает уже минут 15.
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Клиент_
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