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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10100101011010210103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:52

Re: Альфа-Банк

  Rimlyanin1 написав:У хамелеона % ставка 0.01 годовых, по сути вечный льготный период, но маленький лимит

А если кредитный лимит не рассматривать? Разницы нет? По кешбеку и пополнению с кдв Привата условия будут аналогичные?
Arbitr
 
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Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:03

Сенсационный все таки продлили,ура?!
novichok
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Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 01:27

  novichok написав:Сенсационный все таки продлили,ура?!

Показує 31 день, 31.12.
Свята, тре подарунки робити.
Прораб
 
Повідомлень: 452
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Подякував: 354 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:13

у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.
Искатель
 
Повідомлень: 5192
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:32

  Искатель написав:у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.

Ага, вибрав 7 категорій....всі потрібні.
На відміну від листопада додали "Одяг"...най буде.
І на відміну від моні % не порізали. Молодці.
+ дяка за Сенсацінний...це приємно.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:44

Re: Альфа-Банк

Народ, нагадайте як готувати ящірку з кред. лімітом. для сенсаційного б.
- можна закути 50К, одразу сепом вивести, але протягом місяця взагалі не чіпати кред. ліміт на хам-оні
- потрібно заводити пакетку White і тільки її поповнювати не чіпаючи хам-он
Наперед дякую
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:26

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:у меня набор категорий один в один с ноябрем. Только вместо Кино, которым изредка пользуюсь, дали Химчистки,которые даром не нужны.
Проценты тоже один в один.


Так банка нащупає, що вам не потрібно і закріпить цю категорію. В мене по 3 обліковим так і є - все повторюється.
Кіно є в а-банці стабільно 20%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:43

В Сенсе не нахожу карту отделений и банкоматов. Она там есть?

И в чате не отвечает уже минут 15.
Клиент_
 
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