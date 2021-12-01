Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:38
viy написав:
Через Apple Pay попробую потестить, что получится напишу!
P.S. По факту сняло 0,5% , может это кому-нибудь принесет пользу, отобью их на доп. бонусе за оплату Apple Pay))
В смысле, том, который и за GPay дают? Плохо он так отбивается
Во-первых, 0.5% - это орехами, т.е. в деньгах будет только 0.4% А, во-вторых, ещё попробуй так купить, чтобы его получить. Это ж и чтобы категория была не выбрана, и МСС подходящий и оплата токеном...
moveton
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:54
moveton У меня наверно больше 90% покупок это Apple Pay. В любом случае информация которую сегодня получил стоит больше))
viy
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:03
viy написав: moveton
У меня наверно больше 90% покупок это Apple Pay.
Покупки ApplePay и покупки ApplePay, за которые дадут те 0.5% орехами - это две большие разницы. Точнее, второе - это очень узкое подмножество первого.
moveton
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:52
Hotab написав: WachtAmRhein написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите в пакете Вайт какую сумму за день и сколькими платежами могу перевести по реквизитам IBAN. В чате говорят про 50 тыс.вдень и 550 тыс.в месяц. Так ли это?
50/150/550 раз/день/месяц, вроде так было
Вроде больше
100+ отправлял сегодня
2XL
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:08
cohan написав: greenozon написав:
Колеги, що чувати за СЕнс-бонус в грудні?
в офіційних правилах останній період вже минув -
- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)
сегодня жене уже прокрутил,
завтра себе
и не жужжим
Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?
Raymond
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:16
В пакете "Graphite":
-- основную карту (гривневый счёт) какую лучше выбрать: Visa Infinite или MasterCard World Elite? -- бесплатная вторая карта можно оформить тоже Visa Infinite или MasterCard World Elite?
MASolomko
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:28
бугага, новую главмамку зовут Алла )
На посаду Голови Правління, після погодження її кандидатури Національним Банком України, буде призначено Аллу Комісаренко, яка з березня 2018 року обіймала посаду Директора з фінансового контролю.
Алла – професіонал
із 30-річним досвідом.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:41
Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?
_PORT_UA
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:48
_PORT_UA написав:
Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?
конечно ... тока с хамелеона в сенсе на чужака нашару (если речь о п2п-толкалке)
если вы засосете с вайта чужим сервисом, то алла комисс брать не будет, но залочит карту )
Востаннє редагувалось
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в Сер 01 гру, 2021 21:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:49
_PORT_UA написав:
Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?
Толкать - да - тянуть - нет
Flamingo
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