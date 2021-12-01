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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10107101081010910110>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:38

  viy написав:Через Apple Pay попробую потестить, что получится напишу!
P.S. По факту сняло 0,5% , может это кому-нибудь принесет пользу, отобью их на доп. бонусе за оплату Apple Pay))

В смысле, том, который и за GPay дают? Плохо он так отбивается :P Во-первых, 0.5% - это орехами, т.е. в деньгах будет только 0.4% А, во-вторых, ещё попробуй так купить, чтобы его получить. Это ж и чтобы категория была не выбрана, и МСС подходящий и оплата токеном...
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:54

moveton У меня наверно больше 90% покупок это Apple Pay.
В любом случае информация которую сегодня получил стоит больше))
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:03

  viy написав:moveton У меня наверно больше 90% покупок это Apple Pay.

Покупки ApplePay и покупки ApplePay, за которые дадут те 0.5% орехами - это две большие разницы. Точнее, второе - это очень узкое подмножество первого.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:52

Re: Альфа-Банк

Hotab написав:
  WachtAmRhein написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в пакете Вайт какую сумму за день и сколькими платежами могу перевести по реквизитам IBAN. В чате говорят про 50 тыс.вдень и 550 тыс.в месяц. Так ли это?


50/150/550 раз/день/месяц, вроде так было

Вроде больше

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100+ отправлял сегодня
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:08

  cohan написав:
  greenozon написав:Колеги, що чувати за СЕнс-бонус в грудні?
в офіційних правилах останній період вже минув -
- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)


сегодня жене уже прокрутил,
завтра себе

и не жужжим



Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:16

Re: Альфа-Банк

В пакете "Graphite":
-- основную карту (гривневый счёт) какую лучше выбрать: Visa Infinite или MasterCard World Elite?
-- бесплатная вторая карта можно оформить тоже Visa Infinite или MasterCard World Elite?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:28

  greenozon написав:незрозуміла ротація верхушки...

https://alfabank.ua/news/viktoria-mihaj ... ku-ukraina


бугага, новую главмамку зовут Алла )

На посаду Голови Правління, після погодження її кандидатури Національним Банком України, буде призначено Аллу Комісаренко, яка з березня 2018 року обіймала посаду Директора з фінансового контролю. Алла – професіонал із 30-річним досвідом.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:41

Re: Альфа-Банк

Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:48

  _PORT_UA написав:Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?


конечно ... тока с хамелеона в сенсе на чужака нашару (если речь о п2п-толкалке)

если вы засосете с вайта чужим сервисом, то алла комисс брать не будет, но залочит карту )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 01 гру, 2021 21:50, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:49

  _PORT_UA написав:Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?

Толкать - да - тянуть - нет
Flamingo
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