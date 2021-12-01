Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:54
_PORT_UA написав:
Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?
Ахметбаєм тягнути на халяву...невеликі суми.
Великі суми геть СЕПом.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:04
А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.
Пансер
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:06
Пансер написав:
А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.
алла - самый лояльный банк в плане кредиток.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10
MASolomko написав:
В пакете "Graphite":
-- основную карту (гривневый счёт) какую лучше выбрать: Visa Infinite или MasterCard World Elite?
-- бесплатная вторая карта можно оформить тоже Visa Infinite или MasterCard World Elite?
я обе взял в гривне,
виза ж лучше по акциям в аэропорту, откушал на 500 в свое время (Кажется до декабря у них была)
Ощад видимо партнер -дает по 4000 за раз по кажой, и три раза
а World Elite если что - берите в Кредо )
cohan
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13
Raymond написав: cohan написав: greenozon написав:
Колеги, що чувати за СЕнс-бонус в грудні?
в офіційних правилах останній період вже минув -
- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)
сегодня жене уже прокрутил,
завтра себе
и не жужжим
Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?
Правильна картка в Кредо
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka
и
2 кешбека в Авале
https://raiffeisen.ua/ru/news/otrimuyte ... raifu-1422
но и там и там шара не как в Альфе
cohan
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