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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10107101081010910110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:54

  _PORT_UA написав:Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?

Ахметбаєм тягнути на халяву...невеликі суми.
Великі суми геть СЕПом.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:04

Re: Альфа-Банк

А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:06

  Пансер написав:А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.


алла - самый лояльный банк в плане кредиток.
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10

  MASolomko написав:В пакете "Graphite":
-- основную карту (гривневый счёт) какую лучше выбрать: Visa Infinite или MasterCard World Elite?
-- бесплатная вторая карта можно оформить тоже Visa Infinite или MasterCard World Elite?


я обе взял в гривне,
виза ж лучше по акциям в аэропорту, откушал на 500 в свое время (Кажется до декабря у них была)

Ощад видимо партнер -дает по 4000 за раз по кажой, и три раза

а World Elite если что - берите в Кредо )
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13

  Raymond написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:Колеги, що чувати за СЕнс-бонус в грудні?
в офіційних правилах останній період вже минув -
- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)


сегодня жене уже прокрутил,
завтра себе

и не жужжим



Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?


Правильна картка в Кредо
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

и

2 кешбека в Авале
https://raiffeisen.ua/ru/news/otrimuyte ... raifu-1422


но и там и там шара не как в Альфе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 3035
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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  #<1 ... 10107101081010910110
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