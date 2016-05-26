Ахметбаєм тягнути на халяву...невеликі суми.
Великі суми геть СЕПом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:54
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:04
Re: Альфа-Банк
А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:06
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10
я обе взял в гривне,
виза ж лучше по акциям в аэропорту, откушал на 500 в свое время (Кажется до декабря у них была)
Ощад видимо партнер -дает по 4000 за раз по кажой, и три раза
а World Elite если что - берите в Кредо )
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13
Правильна картка в Кредо
и
2 кешбека в Авале
но и там и там шара не как в Альфе
в кредо доп бонусом идут баллы в Мастеркард Бильше
в Авале - хз что но кажись много на что идет кешбек по расчетам
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:53
Дякую, тоді шкода, не варто бігти в ті банки і набирати геморою за якісь там бали.
Додано: Чет 02 гру, 2021 00:02
Тільки що глянув на Райфайзен, там 10% є кеш бек як промо у період оплат з 29-31 грудня (правда обмежено 500грн), в принципі комуналку можна заплатити в кого заборгованність 5000грн.
Ну і справді є 1 % за поповнення, теж 500грн балами в міс, тільки не зрозуміло якими балами.
Додано: Чет 02 гру, 2021 06:01
Re: Альфа-Банк
У твоєму випадку оформлення цифрової RED не можливо, тому залишається оформлення картки класичним шляхом — у відділенні банку.
Алла дозволяє мати декілька кредиток. До 5 начебто.
У меня нет их отделений + Graphite мне подарили. Вот и изучаю его преимущества для своего использования.
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:02
Alfa_Bank Добрый день. Вы можете научить сенс или МАБ отображать, на сколько месяцев открыт депо (кроме срока открытия/окончания)?
Просто, если депо пролонгируется, а ты сразу не записал номер договора - срок, то потом думай-гадай, на сколько месяцев он продлится в следующий раз
Тот же сенс, в счетчике, где указано сколько дней осталось до окончания, вместо того, чтоб этот счетчик обнулить, добавляет к нему новый срок Оно вроде и логично, но жутко неудобно. Или хотя бы пуш присылайте за несколько дней, что договор такой-то будет пролонгирован на срок х-месяцев
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