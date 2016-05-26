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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10107101081010910110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:54

  _PORT_UA написав:Пакет Вайт, p2p перевод на карту другого банка будет платным, в чате говорят про 1%+5грн. Так ли это?

Ахметбаєм тягнути на халяву...невеликі суми.
Великі суми геть СЕПом.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:04

Re: Альфа-Банк

А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:06

  Пансер написав:А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред? Є шанс що і тут дадуть ліміт? В сенсі пропонує відкити тільки дебетні пакетки.


алла - самый лояльный банк в плане кредиток.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10

  MASolomko написав:В пакете "Graphite":
-- основную карту (гривневый счёт) какую лучше выбрать: Visa Infinite или MasterCard World Elite?
-- бесплатная вторая карта можно оформить тоже Visa Infinite или MasterCard World Elite?


я обе взял в гривне,
виза ж лучше по акциям в аэропорту, откушал на 500 в свое время (Кажется до декабря у них была)

Ощад видимо партнер -дает по 4000 за раз по кажой, и три раза

а World Elite если что - берите в Кредо )
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13

  Raymond написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:Колеги, що чувати за СЕнс-бонус в грудні?
в офіційних правилах останній період вже минув -
- з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно)


сегодня жене уже прокрутил,
завтра себе

и не жужжим



Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?


Правильна картка в Кредо
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

и

2 кешбека в Авале
https://raiffeisen.ua/ru/news/otrimuyte ... raifu-1422


но и там и там шара не как в Альфе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

в кредо доп бонусом идут баллы в Мастеркард Бильше

в Авале - хз что но кажись много на что идет кешбек по расчетам
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:53

  cohan написав:



Хто знає, чи є ще подібні програми по отриманню горіхів за поповненя рахунку в інших баках?

Правильна картка в Кредо
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

и

2 кешбека в Авале
https://raiffeisen.ua/ru/news/otrimuyte ... raifu-1422


но и там и там шара не как в Альфе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

в кредо доп бонусом идут баллы в Мастеркард Бильше

в Авале - хз что но кажись много на что идет кешбек по расчетам


Дякую, тоді шкода, не варто бігти в ті банки і набирати геморою за якісь там бали.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:02

  cohan написав:Правильна картка в Кредо
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka

и

2 кешбека в Авале
https://raiffeisen.ua/ru/news/otrimuyte ... raifu-1422


но и там и там шара не как в Альфе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

в кредо доп бонусом идут баллы в Мастеркард Бильше

в Авале - хз что но кажись много на что идет кешбек по расчетам


Тільки що глянув на Райфайзен, там 10% є кеш бек як промо у період оплат з 29-31 грудня (правда обмежено 500грн), в принципі комуналку можна заплатити в кого заборгованність 5000грн.
Ну і справді є 1 % за поповнення, теж 500грн балами в міс, тільки не зрозуміло якими балами.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 06:01

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:А може клієнт, що має тільки Хамелеон з лімітом відкрити Ред?
У твоєму випадку оформлення цифрової RED не можливо, тому залишається оформлення картки класичним шляхом — у відділенні банку. ;)

Алла дозволяє мати декілька кредиток. До 5 начебто.

  cohan написав:а World Elite если что - берите в Кредо )
У меня нет их отделений + Graphite мне подарили. Вот и изучаю его преимущества для своего использования.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:02

Alfa_Bank Добрый день. Вы можете научить сенс или МАБ отображать, на сколько месяцев открыт депо (кроме срока открытия/окончания)?
Просто, если депо пролонгируется, а ты сразу не записал номер договора - срок, то потом думай-гадай, на сколько месяцев он продлится в следующий раз :evil:
Тот же сенс, в счетчике, где указано сколько дней осталось до окончания, вместо того, чтоб этот счетчик обнулить, добавляет к нему новый срок :| Оно вроде и логично, но жутко неудобно. Или хотя бы пуш присылайте за несколько дней, что договор такой-то будет пролонгирован на срок х-месяцев
Kalgan
 
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