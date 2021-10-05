Додано: Чет 02 гру, 2021 16:48

Всем привет!К сожалению буду делится негативом, а именно обманом от Банка Альфа Банк, в Украине.Началось всё с того что мне понадобился ноутбук.в процессе поиска сэкономить было просмотрены практически все карты банков, с условиями для покупки.перешёл на сайт альфа банка с промо по карте хамелеон(ссылки не будет дабы не думали что реклама.Скрин ниже(для тех кто не понял - при оплате любых покупок с Pay - 0.5% кешбэка.)Прочитал - всё ясно, оформил карту - подвязал к Pay, оплатил... И тишина.Пишу - где бонусы Лебовски - в ответ отписка, ждите мол 2-3 дня, и всё будет.Прошло еще два дня. Пишу снова - и получаю сенсационный ответ - бонусы начислены не будут - категория покупки не в ходит в бонусную программу.После переписки с оператором, указания что это публичная оферта, и что они не правы - мне милостиво соглашаются начислить 50 бонусов(вместо 450).Вопросы которые возникли у меня:1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе?2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка?3. Как реагировать и что делать дальше?В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.