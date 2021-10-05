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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10110101111011210113>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:48

Re: Альфа-Банк

Всем привет!
К сожалению буду делится негативом, а именно обманом от Банка Альфа Банк, в Украине.

Началось всё с того что мне понадобился ноутбук.
в процессе поиска сэкономить было просмотрены практически все карты банков, с условиями для покупки.
перешёл на сайт альфа банка с промо по карте хамелеон(ссылки не будет дабы не думали что реклама.
Скрин ниже(для тех кто не понял - при оплате любых покупок с Pay - 0.5% кешбэка.)
Прочитал - всё ясно, оформил карту - подвязал к Pay, оплатил... И тишина.
Пишу - где бонусы Лебовски - в ответ отписка, ждите мол 2-3 дня, и всё будет.

Прошло еще два дня. Пишу снова - и получаю сенсационный ответ - бонусы начислены не будут - категория покупки не в ходит в бонусную программу.
После переписки с оператором, указания что это публичная оферта, и что они не правы - мне милостиво соглашаются начислить 50 бонусов(вместо 450).

Вопросы которые возникли у меня:
1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе?
2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка?
3. Как реагировать и что делать дальше?

В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.

https://pikabu.ru/story/alfa_bank__obma ... ta_8659266
work_tyv
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:05

mustbe
Панство підкажіть, по хамону, щоб отримати сенсаційний, не можна залазити в кредитні взагалі? Чи треба бути в плюсі на кінець місяця?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:09

  ukr0014959 написав:mustbe
Панство підкажіть, по хамону, щоб отримати сенсаційний, не можна залазити в кредитні взагалі? Чи треба бути в плюсі на кінець місяця?

Писалось многократно откройте пакетную дебетку и делайте сенс.бонус там. Тогда по хам.ону можно влазить в долг. Если используете для сенс.бонуса только хам.он то долг в одну копейку в течение месяца лишает вас бонуса
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:35

Re: Альфа-Банк

  work_tyv написав:правил публичной оферты

Для начала выложите шоли ссыль на ту публичную оферту :)
Потому как вы, похоже, так и не смогли найти и въехать в те Правила по Орехам :)

Ну а для Алки будет уроком -- как не нуна размещать ссыли на свои док-ты.
Я давно предлагал заменить их левый термин "ВСЕ покупки" на "Кеш'Ю-покупки" и таки дать точное определение для этих Кеш'Ю-покупок в ПравилаХ и ДКБО :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:44

  work_tyv написав:Всем привет!

Вопросы которые возникли у меня:
1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе?
2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка?
3. Как реагировать и что делать дальше?

В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.

https://pikabu.ru/story/alfa_bank__obma ... ta_8659266

Розумію, що в чаті вас вже консультували, але написали вам приватні повідомлення. Перевіримо все ще зі свого боку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:50

lov2108
В приложении меня в раздел кешбека пока не пускает.
Буду признателен за ссылку на Правила акции.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:57

  Arbitr написав:В приложении меня в раздел кешбека пока не пускает.
Буду признателен за ссылку на Правила акции.

И ссылка на Правила была здесь всего сутки назад.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:02

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:И ссылка на Правила была здесь всего сутки назад.


в пункті 4.4 досі не додали грудень, чому?

агов, @Alfa_Bank
копніть там своїх редакторів сайтів!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:24

  greenozon написав:
  moveton написав:И ссылка на Правила была здесь всего сутки назад.


в пункті 4.4 досі не додали грудень, чому?

агов, @Alfa_Bank
копніть там своїх редакторів сайтів!


Копнули продуктологів, дякуємо :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:39

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:копніть там своїх редакторів сайтів!

Просто они заняты другой, невероятно сложной, задачей. Уже шестой день ищут ошибку в калькуляторе депозитов на сайте :mrgreen:
  Alfa_Bank написав:Копнули продуктологів, дякуємо

Калькулятор так и продолжает считать % в обратную сторону :!:
Kalgan
 
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