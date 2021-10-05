К сожалению буду делится негативом, а именно обманом от Банка Альфа Банк, в Украине.
Началось всё с того что мне понадобился ноутбук.
в процессе поиска сэкономить было просмотрены практически все карты банков, с условиями для покупки.
перешёл на сайт альфа банка с промо по карте хамелеон(ссылки не будет дабы не думали что реклама.
Скрин ниже(для тех кто не понял - при оплате любых покупок с Pay - 0.5% кешбэка.)
Прочитал - всё ясно, оформил карту - подвязал к Pay, оплатил... И тишина.
Пишу - где бонусы Лебовски - в ответ отписка, ждите мол 2-3 дня, и всё будет.
Прошло еще два дня. Пишу снова - и получаю сенсационный ответ - бонусы начислены не будут - категория покупки не в ходит в бонусную программу.
После переписки с оператором, указания что это публичная оферта, и что они не правы - мне милостиво соглашаются начислить 50 бонусов(вместо 450).
Вопросы которые возникли у меня:
1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе?
2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка?
3. Как реагировать и что делать дальше?
В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.