work_tyv написав:Всем привет! К сожалению буду делится негативом, а именно обманом от Банка Альфа Банк, в Украине.
Началось всё с того что мне понадобился ноутбук. в процессе поиска сэкономить было просмотрены практически все карты банков, с условиями для покупки. перешёл на сайт альфа банка с промо по карте хамелеон(ссылки не будет дабы не думали что реклама. Скрин ниже(для тех кто не понял - при оплате любых покупок с Pay - 0.5% кешбэка.) Прочитал - всё ясно, оформил карту - подвязал к Pay, оплатил... И тишина. Пишу - где бонусы Лебовски - в ответ отписка, ждите мол 2-3 дня, и всё будет.
Прошло еще два дня. Пишу снова - и получаю сенсационный ответ - бонусы начислены не будут - категория покупки не в ходит в бонусную программу. После переписки с оператором, указания что это публичная оферта, и что они не правы - мне милостиво соглашаются начислить 50 бонусов(вместо 450).
Вопросы которые возникли у меня: 1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе? 2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка? 3. Как реагировать и что делать дальше?
В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.
mustbe написав:Прелесть заключается в том, что иногда махровый манисенд - проводится как покупка, с 6012
Короче ниочем. Восхититительный МСС 6012 с нулевым кешбеком. Если б был ненулевой, то и я б не возражал, чтоб под ним депозиты оформляли. А так, в чем прелесть? Тем более не в Альфе.
Ктати вот еще несколько фактов о том, как Ваша прелестная Альфа оформляет депозиты:
1. Если клиент при выборе параметров депозита отключает автопродление, то в договоре все равно пишется, что оно включено. Поскольку, договор отправляется на мыло, а до его подтверждения одноразовым паролем клиенту не показывается, то клиент это сразу обнаружить и ничего с этим сделать не может.
Просто замечательная фишка писать в договорах не то, о чем договаривались (что клиент выставлял в условиях депозита).
2. Если клиент оказался внимательным, и этот финт с договором таки обнаружил, то исправить это он уже не может, т.к. сервис отмены пролонгации ему не предоставляется.
И правильно, нефиг быть внимательным и подозревать банк в чем-то. Должно быть только так, как нужно банку.
3. Для тех, кто в МАБе при выборе параметров депозита согласился с автопродлением, сервис его отмены позже предлагается (1 раз). Правда при этом в заявлении об изменении статуса автопродления не будет написано в какое состояние он переключается. И если клиент, не оказался ушлым, и не заскриншотил все свои действия с изменением статуса автопродления, то в конце депозита он ничем не докажет, что менял этот статус. В т.ч. потому, что вышеуказанное заявление через 90 дней из линейки сообщений исчезнет и никакой поиск (который ищет только до 90 дней) его не найдет.
Эту фишку (в т.ч. неотображение в параметрах заключенного депозита информации об автопродлении) должны по достоинству оценить клиенты, разместившие в банке долларовые депозиты на 5 лет. Им должно быть очень приятно осознавать, что их депозиты им возможно никогда не вернут, т.к. в бумажных договорах (или в печатных формах, отправляемых на мыло) написано, что они будут продлеваться неограниченное количество раз. А по другому и быть не должно, т.к. так нужно банку.
4. Теперь касательно денег (куда они пошли). Если клиент оказался наглым и разместил депозит не с карточного счета (не дал оформить его как карточную покупку и содрать за это троекратную плату за альфа-чек), а с текущего, то в верхней линейке появляется сообщение о том, что он поручил банку перевести деньги на депозитный счет с этого текущего счета. Но чтобы клиент не сильно радовался, в нем пишется, что деньги переводились с текущего счета 2620 на этот же текуший счет, а не на депозитный счет 2630. В параметрах депозита, отображаемых в МАБе, номер депозитного счета тоже не отображается.
Ну и правильно, незачем клиенту знать номер его депозитного счета (как в других банках). А также куда (на какой счет) ушли деньги с его текущего счета. Ишь какой любопытный оказался. Очевидно банковская тайна о номерах депозитных счетов в Альфе хранится лучше чем в любом другом банке.
В общем так весело со снятием/размещением депозитов мне еще нигде не было 😉