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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10110101111011210113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:21

  work_tyv написав:Всем привет!
К сожалению буду делится негативом, а именно обманом от Банка Альфа Банк, в Украине.

Началось всё с того что мне понадобился ноутбук.
в процессе поиска сэкономить было просмотрены практически все карты банков, с условиями для покупки.
перешёл на сайт альфа банка с промо по карте хамелеон(ссылки не будет дабы не думали что реклама.
Скрин ниже(для тех кто не понял - при оплате любых покупок с Pay - 0.5% кешбэка.)
Прочитал - всё ясно, оформил карту - подвязал к Pay, оплатил... И тишина.
Пишу - где бонусы Лебовски - в ответ отписка, ждите мол 2-3 дня, и всё будет.

Прошло еще два дня. Пишу снова - и получаю сенсационный ответ - бонусы начислены не будут - категория покупки не в ходит в бонусную программу.
После переписки с оператором, указания что это публичная оферта, и что они не правы - мне милостиво соглашаются начислить 50 бонусов(вместо 450).

Вопросы которые возникли у меня:
1. С чего вдруг я должен искать информацию по договору в каких то диких ебенях, а не пользоватся той которую они выкладывают в открытом доступе?
2. Какое отношение у меня будет после такого нагиба со стороны банка?
3. Как реагировать и что делать дальше?

В общем вывод - Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты.

https://pikabu.ru/story/alfa_bank__obma ... ta_8659266



все так,
погорел на пылесосе по 5045 mcc,
только и выгоды что рассрочка....

но - зато стал внимательнее, и избавился от ложной мысли что
1) кешбек категории,
2) кешбек "на все" и
3) кешбек вообще -

во всех банках одинаков

(впрочем, от 2 и 3 избавился давно ) :mrgreen:

кстати, выгодно скупитьсе по технике - та еще задачка, сейчас вот mtb 8% отожму в сертификаты, а покупать буду когда нибудь в ближе к весне

P.S. не, ну mcc 4215 свинство требовать, за нее вообще мало кто дает, так иногда от доброты душевной
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:33

  Kalgan написав:
  greenozon написав:копніть там своїх редакторів сайтів!

Просто они заняты другой, невероятно сложной, задачей. Уже шестой день ищут ошибку в калькуляторе депозитов на сайте :mrgreen:
  Alfa_Bank написав:Копнули продуктологів, дякуємо

Калькулятор так и продолжает считать % в обратную сторону :!:


Передавали інформацію для виправлення. Чекаємо коли виправлять.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:43

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  greenozon написав:копніть там своїх редакторів сайтів!

Просто они заняты другой, невероятно сложной, задачей. Уже шестой день ищут ошибку в калькуляторе депозитов на сайте :mrgreen:
  Alfa_Bank написав:Копнули продуктологів, дякуємо

Калькулятор так и продолжает считать % в обратную сторону :!:


Передавали інформацію для виправлення. Чекаємо коли виправлять.

Так лично к вам вопросов нет. Даже смс пришло 3 дня назад с обещанием исправить это в будущем.
Но видимо очень сложно вашим гуру-программистам найти эту маленькую детскую ошибку в коде :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:54

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:И ссылка на Правила была здесь всего сутки назад.

А если на форум не заходить, их на сайте альфы легко найти? А то у меня не получилось :-(
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:55

  mustbe написав:Прелесть заключается в том, что иногда махровый манисенд - проводится как покупка, с 6012

Короче ниочем. Восхититительный МСС 6012 с нулевым кешбеком. Если б был ненулевой, то и я б не возражал, чтоб под ним депозиты оформляли. А так, в чем прелесть? Тем более не в Альфе.

Кстати вот еще несколько фактов о том, как Ваша прелестная Альфа оформляет депозиты:

1. Если клиент при выборе параметров депозита отключает автопродление, то в договоре все равно пишется, что оно включено. Поскольку, договор отправляется на мыло, а до его подтверждения одноразовым паролем клиенту не показывается, то клиент это сразу обнаружить и ничего с этим сделать не может.

Просто замечательная фишка писать в договорах не то, о чем договаривались (что клиент выставлял в условиях депозита).

2. Если клиент оказался внимательным, и этот финт с договором таки обнаружил, то исправить это он уже не может, т.к. сервис отмены пролонгации ему не предоставляется.

И правильно, нефиг быть внимательным и подозревать банк в чем-то. Должно быть только так, как нужно банку.

3. Для тех, кто в МАБе при выборе параметров депозита согласился с автопродлением, сервис его отмены позже предлагается (1 раз). Правда при этом в заявлении об изменении статуса автопродления не будет написано в какое состояние он переключается. И если клиент, не оказался ушлым, и не заскриншотил все свои действия с изменением статуса автопродления, то в конце депозита он ничем не докажет, что менял этот статус. В т.ч. потому, что вышеуказанное заявление через 90 дней из линейки сообщений исчезнет и никакой поиск (который ищет только до 90 дней) его не найдет.

Эту фишку (в т.ч. неотображение в параметрах заключенного депозита информации об автопродлении) должны по достоинству оценить клиенты, разместившие в банке долларовые депозиты на 5 лет. Им должно быть очень приятно осознавать, что эти депозиты им возможно никогда не вернут, т.к. в бумажных договорах (или в печатных формах, отправляемых на мыло) написано, что они будут продлеваться неограниченное количество раз. А по другому и быть не должно, т.к. так нужно банку.

4. Теперь касательно денег (куда они пошли). Если клиент оказался наглым и разместил депозит не с карточного счета (не дал оформить его как карточную покупку и содрать за это троекратную плату за альфа-чек), а с текущего, то в верхней линейке появляется сообщение о том, что он поручил банку перевести деньги со счета на счет. Но чтобы клиент не радовался, что оно о зачислении средств на депозит, в нем пишется, что деньги переводились с текущего счета 2620 на этот же текуший счет, а не на депозитный счет 2630. В параметрах депозита, отображаемых в МАБе, номер депозитного счета тоже не отображается.

Ну и правильно, незачем клиенту знать номер его депозитного счета (как в других банках). А также куда (на какой счет) ушли деньги с его текущего счета. Ишь какой любопытный оказался. Очевидно банковская тайна о номерах депозитных счетов в Альфе хранится лучше чем в других банках.

В общем так весело со снятием/размещением депозитов мне еще нигде не было 😉
Востаннє редагувалось newbie в Чет 02 гру, 2021 22:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:09

  Arbitr написав:А если на форум не заходить, их на сайте альфы легко найти? А то у меня не получилось :-(

Я так понимаю, что саму акцию, не заходя на форум, найти на сайте получилось, раз уж о ней узнал? Остаётся только эту страничку дочитать до строчки "Официальные правила акции" и на неё нажать.
Легко или нет? Скажем так, некоторым удаётся 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:22

  work_tyv написав:Альфа банк чистой воды мошенники, которые не придерживаются правил публичной оферты

Вы этого не знали? Можете написать им об этом. Знаете, что Вам ответят, причем независимо от Вашей аргументаци и чего Вы хотите? Что они выполняют условия своего публичного договора, а доказательством этого является то, что Вы подписали этот договор.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:54

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Я так понимаю, что саму акцию, не заходя на форум, найти на сайте получилось, раз уж о ней узнал?

Спасибо, про акцию на другом форуме прочитал :-)
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:13

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank Поддерживаю вопрос. В заявлении на договорное спивание на депозит, напечатаны два одинаковых счета 2620 :?:
  newbie написав:ообщение о том, что он поручил банку перевести деньги со счета на счет. Но чтобы клиент не радовался, что оно о зачислении средств на депозит, в нем пишется, что деньги переводились с текущего счета 2620 на этот же текуший счет, а не на депозитный счет 2630.

В акцепте все указано правильно. Номер депо-счета есть
  newbie написав:В параметрах депозита, отображаемых в МАБе, номер депозитного счета тоже не отображается.

В МАБ IBAN -депо отображается. По каждому депозиту. Второй строчкой после названия депо.
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