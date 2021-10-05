Додано: Чет 02 гру, 2021 20:55

mustbe написав: Прелесть заключается в том, что иногда махровый манисенд - проводится как покупка, с 6012 Прелесть заключается в том, что иногда махровый манисенд - проводится как покупка, с 6012

Короче ниочем. Восхититительный МСС 6012 с нулевым кешбеком. Если б был ненулевой, то и я б не возражал, чтоб под ним депозиты оформляли. А так, в чем прелесть? Тем более не в Альфе.Кстати вот еще несколько фактов о том, как Ваша прелестная Альфа оформляет депозиты:1. Если клиент при выборе параметров депозита отключает автопродление, то в договоре все равно пишется, что оно включено. Поскольку, договор отправляется на мыло, а до его подтверждения одноразовым паролем клиенту не показывается, то клиент это сразу обнаружить и ничего с этим сделать не может.Просто замечательная фишка писать в договорах не то, о чем договаривались (что клиент выставлял в условиях депозита).2. Если клиент оказался внимательным, и этот финт с договором таки обнаружил, то исправить это он уже не может, т.к. сервис отмены пролонгации ему не предоставляется.И правильно, нефиг быть внимательным и подозревать банк в чем-то. Должно быть только так, как нужно банку.3. Для тех, кто в МАБе при выборе параметров депозита согласился с автопродлением, сервис его отмены позже предлагается (1 раз). Правда при этом в заявлении об изменении статуса автопродления не будет написано в какое состояние он переключается. И если клиент, не оказался ушлым, и не заскриншотил все свои действия с изменением статуса автопродления, то в конце депозита он ничем не докажет, что менял этот статус. В т.ч. потому, что вышеуказанное заявление через 90 дней из линейки сообщений исчезнет и никакой поиск (который ищет только до 90 дней) его не найдет.Эту фишку (в т.ч. неотображение в параметрах заключенного депозита информации об автопродлении) должны по достоинству оценить клиенты, разместившие в банке долларовые депозиты на 5 лет. Им должно быть очень приятно осознавать, что эти депозиты им возможно никогда не вернут, т.к. в бумажных договорах (или в печатных формах, отправляемых на мыло) написано, что они будут продлеваться неограниченное количество раз. А по другому и быть не должно, т.к. так нужно банку.4. Теперь касательно денег (куда они пошли). Если клиент оказался наглым и разместил депозит не с карточного счета (не дал оформить его как карточную покупку и содрать за это троекратную плату за альфа-чек), а с текущего, то в верхней линейке появляется сообщение о том, что он поручил банку перевести деньги со счета на счет. Но чтобы клиент не радовался, что оно о зачислении средств на депозит, в нем пишется, что деньги переводились с текущего счета 2620 на этот же текуший счет, а не на депозитный счет 2630. В параметрах депозита, отображаемых в МАБе, номер депозитного счета тоже не отображается.Ну и правильно, незачем клиенту знать номер его депозитного счета (как в других банках). А также куда (на какой счет) ушли деньги с его текущего счета. Ишь какой любопытный оказался. Очевидно банковская тайна о номерах депозитных счетов в Альфе хранится лучше чем в других банках.В общем так весело со снятием/размещением депозитов мне еще нигде не было 😉