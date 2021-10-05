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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:41
melkh написав:
Хто знає, а що там по СЕПу сьогодні : відправив Black --> Mono в 16.20 і кошти так і не поступили на рахунок.
Литаит.
То Моня вредничает. У него часто заскоки бывают
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Amethyst
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