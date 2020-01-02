newbie написав:

mephala написав: newbie

ежики плакали, кололись но продолжали жрать кактус. это 100% о вас.

я почему то пошел ножками в отделение, получил там подписанный договор и там же написал бумажный отказ от пролонгации. а не писал эти многостраничные опусы на форуме как вас бедного обижают.

заколебали уже ей богу. не нравится сенс - ножками в отделение и там решайте все свои проблемы. ежики плакали, кололись но продолжали жрать кактус. это 100% о вас.я почему то пошел ножками в отделение, получил там подписанный договор и там же написал бумажный отказ от пролонгации. а не писал эти многостраничные опусы на форуме как вас бедного обижают.заколебали уже ей богу. не нравится сенс - ножками в отделение и там решайте все свои проблемы.

Никто меня не обижал, с договорами кидали всех, отказывавшихся в МАБе от пролонгации. Разницу чувствуете между всех и одного? И заколебали на самом деле разработчики этих мошеннических схем банка, которые потом вылазят тут на форуме и рассказывают всем, как, оказывается, нужно было с ним бороться. А также, что типа все так мошенничают, вот Вы еще не видели как где-то.Знаем уже, пройденный этап. Во первых не все, а во вторых рассказывать о мошенничестве никто никому запретить не может. Если наступил Вам на хвост или помешал чем-то, извините. А свой сенс засуньте сами знаете куда, уже достали всех его рекламой и навязыванием. Еще раз извините, если чем обидел.