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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10125101261012710128>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:58

Re: Альфа-Банк

Всем добрый вечер.
Подскажите как воспользоваться картой хамелеон в аэропорту первый раз?
Заранее благодарен.
костас
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Повідомлень: 387
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 19:08

  костас написав:Всем добрый вечер.
Подскажите как воспользоваться картой хамелеон в аэропорту первый раз?
Заранее благодарен.

Зарегить https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvp (не обязательно) , взять карту с именем как на билете и кайфовать
Мизантрóп
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Повідомлень: 6379
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 19:59

  Мизантрóп написав:
  костас написав:Всем добрый вечер.
Подскажите как воспользоваться картой хамелеон в аэропорту первый раз?
Заранее благодарен.

Зарегить https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvp (не обязательно) , взять карту с именем как на билете и кайфовать

А если карта электронная и неименная?
костас
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Повідомлень: 387
З нами з: 27.10.10
Подякував: 114 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:02

  костас написав:
  Мизантрóп написав:
  костас написав:Всем добрый вечер.
Подскажите как воспользоваться картой хамелеон в аэропорту первый раз?
Заранее благодарен.

Зарегить https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvp (не обязательно) , взять карту с именем как на билете и кайфовать

А если карта электронная и неименная?

тогда болт.Разве что пленкой запакуют багаж в аеропорту и всё.
:arrow: Лаунж Кей

:arrow: https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html
Мизантрóп
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Повідомлень: 6379
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:20

  костас написав:
  Мизантрóп написав:
  костас написав:Всем добрый вечер.
Подскажите как воспользоваться картой хамелеон в аэропорту первый раз?
Заранее благодарен.

Зарегить https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvp (не обязательно) , взять карту с именем как на билете и кайфовать

А если карта электронная и неименная?

Зарегить в приложении ЛаунжКей при регистрации указать свое правильное имя и на входе лаунж показать кюар код. И все будет ок - пофиг что неименная и виртуальная
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:48

Re: Альфа-Банк

5000 надо тратить для лаунжей с хамоном или 2 раза в год можно без условий ходить?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:54

  mikos написав:5000 надо тратить для лаунжей с хамоном или 2 раза в год можно без условий ходить?

Первый визит после выпуска бесплатно, а дальше для бесплатных визитов нужно тратить. Всего бесплатных может быть 2 в год.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:12

  Scotch написав:
  mephala написав:newbie
ежики плакали, кололись но продолжали жрать кактус. это 100% о вас.
я почему то пошел ножками в отделение, получил там подписанный договор и там же написал бумажный отказ от пролонгации. а не писал эти многостраничные опусы на форуме как вас бедного обижают.
заколебали уже ей богу. не нравится сенс - ножками в отделение и там решайте все свои проблемы.

Вы получили бумажный договор и отказ от пролонгации после того,как оформили депозит онлайн?


и договор и отказ оформлял одним махом в отделении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:20

  newbie написав:
  mephala написав:newbie
ежики плакали, кололись но продолжали жрать кактус. это 100% о вас.
я почему то пошел ножками в отделение, получил там подписанный договор и там же написал бумажный отказ от пролонгации. а не писал эти многостраничные опусы на форуме как вас бедного обижают.
заколебали уже ей богу. не нравится сенс - ножками в отделение и там решайте все свои проблемы.

Никто меня не обижал, с договорами кидали всех, отказывавшихся в МАБе от пролонгации. Разницу чувствуете между всех и одного? И заколебали на самом деле разработчики этих мошеннических схем банка, которые потом вылазят тут на форуме и рассказывают всем, как, оказывается, нужно было с ним бороться. А также, что типа все так мошенничают, вот Вы еще не видели как где-то.

Знаем уже, пройденный этап. Во первых не все, а во вторых рассказывать о мошенничестве никто никому запретить не может. Если наступил Вам на хвост или помешал чем-то, извините. А свой сенс засуньте сами знаете куда, уже достали всех его рекламой и навязыванием. Еще раз извините, если чем обидел.


вы полный неадекват. это вы рассказываете что вы работник банка а не я.
могу вам сделать алаверды - засуньте свой сенс сами знаете куда.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:32

Други, а почему "Кей" (а не Кии)?))
Уверен,что все ж знают лэнгвидж. Просто паразитное слово по привычке?
Hotab
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