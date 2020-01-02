mephala написав:Офпреду. просьба прояснить некоторые вопросы по хамону
1. можно ли в отделение заказать выпуск именной карты с доставкой на отделение? 2. при наличии физической активированной карты есть ли платные страховки? 3. при наличии физической активированной карты есть ли плата за смс оповещение?
Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний
Коллеги, посоветуйте что купить
Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.
Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?
Дякую
50/50. Может быть и так и так. Я алкашку заказывал и платил в инете - были продукты, потом заказал с оплатой в точке доставки - был маркетплейс. Вы бы нулевкой попробовали и на горячке уточнили бы МСС. От этого дальше и плясали бы
Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний
Коллеги, посоветуйте что купить
Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.
банкам выгодно ну а спонсорам... кто зна, может чувство спонсорства более благоприятно для здоровья чем созерцание счета
Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний
Коллеги, посоветуйте что купить
Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.
це полюбасу вигідно, бо вперше в історії незалеженості держави можна буде купувати акції без брокера (присоска), напряму із банківського додатку
ну і питання із податками рішено - а то ІБКР-ні нещасні інвестори мусять воювати із податковими бандитами, судитись, щось даказувати, якісь бумажки шукати і молитись щоб податкова їх прийняла і ітд і тп
Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?
Дякую
50/50. Может быть и так и так. Я алкашку заказывал и платил в инете - были продукты, потом заказал с оплатой в точке доставки - был маркетплейс. Вы бы нулевкой попробовали и на горячке уточнили бы МСС. От этого дальше и плясали бы
Там не змого акку та не моєю карткою, короче пройшло як ВИНОМАРКЕТИ(в Сенсі так пише)
Більше року як клієнт Альфабанк, але ВИНОМАРКЕТИ не давали мені жодного разу! Мабуть якось вичисляють бухариків?
Востаннє редагувалось root в Пон 06 гру, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.