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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10127101281012910130>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:16

Re: Альфа-Банк

andyteam, через мобильное приложение пробуйте.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:28

  mephala написав:Офпреду.
просьба прояснить некоторые вопросы по хамону

1. можно ли в отделение заказать выпуск именной карты с доставкой на отделение?
2. при наличии физической активированной карты есть ли платные страховки?
3. при наличии физической активированной карты есть ли плата за смс оповещение?


я все ще чекаю відповіді саме від офпреду
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:20

Форумчани, любителі горіхів, підкажіть.

Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?

Дякую :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:22

  Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний :)

Коллеги, посоветуйте что купить :D

Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:09

Альфа-Банк

  root написав:Форумчани, любителі горіхів, підкажіть.

Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?

Дякую :)
50/50. Может быть и так и так. Я алкашку заказывал и платил в инете - были продукты, потом заказал с оплатой в точке доставки - был маркетплейс. Вы бы нулевкой попробовали и на горячке уточнили бы МСС. От этого дальше и плясали бы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:25

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний :)

Коллеги, посоветуйте что купить :D

Это шутка или серьезная информация? Если серьезная, дайте ссылку почитать.


вы как вчера родились - второй год загон идет "укранськи биржи починають торгувати акциями Тесла", а вы про шутки

https://alfabank.ua/news/investuvati-v- ... vomu-banku
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:26

  newbie написав:
  Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний :)

Коллеги, посоветуйте что купить :D

Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.


банкам выгодно
ну а спонсорам... кто зна, может чувство спонсорства более благоприятно для здоровья чем созерцание счета
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:39

  newbie написав:
  Vorlon написав:Банк скоро начинает торговать акциями американских компаний :)

Коллеги, посоветуйте что купить :D

Интересно насколько это выгодно с учетом того, что цена у нас выше чем заграницей, скрытых (непубличных) комиссий, налогов и т.д. А также того, что НДУ и некоторые банки занимаются этим с 2019 года и рост пока небольшой.



це полюбасу вигідно, бо вперше в історії незалеженості держави можна буде купувати акції без брокера (присоска), напряму із банківського додатку

ну і питання із податками рішено - а то ІБКР-ні нещасні інвестори мусять воювати із податковими бандитами, судитись, щось даказувати, якісь бумажки шукати і молитись щоб податкова їх прийняла і ітд і тп
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:53

  Flamingo написав:
  root написав:Форумчани, любителі горіхів, підкажіть.

Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?

Дякую :)
50/50. Может быть и так и так. Я алкашку заказывал и платил в инете - были продукты, потом заказал с оплатой в точке доставки - был маркетплейс. Вы бы нулевкой попробовали и на горячке уточнили бы МСС. От этого дальше и плясали бы


Там не змого акку та не моєю карткою, короче пройшло як ВИНОМАРКЕТИ(в Сенсі так пише) :shock:

Більше року як клієнт Альфабанк, але ВИНОМАРКЕТИ не давали мені жодного разу! Мабуть якось вичисляють бухариків? :mrgreen:
Востаннє редагувалось root в Пон 06 гру, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:30

Alfa_Bank Здравствуйте! Есть рацпредложение!
Предлагаю продлить акцию Счастливый День Sense+Киевстар до конца отопительного сезона!
freelanc
 
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