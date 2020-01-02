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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:39
freelanc написав:Alfa_Bank Здравствуйте! Есть рацпредложение!
Предлагаю продлить акцию Счастливый День Sense+Киевстар до конца отопительного сезона!
Поки інформації про продовження акції немає, але все може змінитись в майбутньому. Дякуємо за ваш зворотній зв'язок. Як розуміємо акція сподобалась)
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:43
freelanc написав:Alfa_Bank Здравствуйте! Есть рацпредложение!
Предлагаю продлить акцию Счастливый День Sense+Киевстар до конца отопительного сезона!
зачем, если можно и на постоянной основе
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:51
MASolomko написав:
andyteam, через мобильное приложение пробуйте.
Сработало
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:25
Офпреду Alfa_Bank
ви спеціально ігноруєте питання які вам незручні?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5350195#p5350195
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mephala
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:33
mephala написав:
ви спеціально ігноруєте питання які вам незручні?
А чем они такие неудобные?
К тому же на большую их часть, если не на все, и обычные клиенты знают ответы.
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