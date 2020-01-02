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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10127101281012910130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:39

  freelanc написав:Alfa_Bank Здравствуйте! Есть рацпредложение!
Предлагаю продлить акцию Счастливый День Sense+Киевстар до конца отопительного сезона!

Поки інформації про продовження акції немає, але все може змінитись в майбутньому. Дякуємо за ваш зворотній зв'язок. Як розуміємо акція сподобалась)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:43

  freelanc написав:Alfa_Bank Здравствуйте! Есть рацпредложение!
Предлагаю продлить акцию Счастливый День Sense+Киевстар до конца отопительного сезона!

зачем, если можно и на постоянной основе
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:51

  MASolomko написав:andyteam, через мобильное приложение пробуйте.

Сработало
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:25

Re: Альфа-Банк

Офпреду Alfa_Bank
ви спеціально ігноруєте питання які вам незручні?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5350195#p5350195
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:33

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:ви спеціально ігноруєте питання які вам незручні?

А чем они такие неудобные? :) К тому же на большую их часть, если не на все, и обычные клиенты знают ответы.
ingtrans
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