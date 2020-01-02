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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10128101291013010131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:46

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:просьба прояснить некоторые вопросы по хамону

1. можно ли в отделение заказать выпуск именной карты с доставкой на отделение?
2. при наличии физической активированной карты есть ли платные страховки?
3. при наличии физической активированной карты есть ли плата за смс оповещение?


Вибачте, будь ласка, що одразу не відповіли :(
1. Так, можна. Але перевипуск картки можна замовити таким чином і в чаті і в контакт-центрі, щоб до відділення двічі не ходити (буде пластик з новими даними, повну копію вірт. картки можна тільки на НП замовити).
2. По хамелеону страхування немає, це за тарифами картки, як і по RED, оформленій в додатку
3. Це знову ж за тарифами картки, смс безкоштовні :)
Тобто наявність/відсутність пластику жодним чином не впливає на тарифи картки


1. тоді оновіть методички для персоналу та інформацію в додатку. бо ні персонал не пояснює нюанси (категорично стоїть на тому що іменна тільки на НП) ні в додатку це не випливає з меню (в ньому вказано випуск іменної тільки через НП).
2. а якщо зайти у відділення оформити хамон а не в додатку - то страховки будуть? чи у відділенні хамон не оформлюють?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:03

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:просьба прояснить некоторые вопросы по хамону

1. можно ли в отделение заказать выпуск именной карты с доставкой на отделение?
2. при наличии физической активированной карты есть ли платные страховки?
3. при наличии физической активированной карты есть ли плата за смс оповещение?


Вибачте, будь ласка, що одразу не відповіли :(
1. Так, можна. Але перевипуск картки можна замовити таким чином і в чаті і в контакт-центрі, щоб до відділення двічі не ходити (буде пластик з новими даними, повну копію вірт. картки можна тільки на НП замовити).
2. По хамелеону страхування немає, це за тарифами картки, як і по RED, оформленій в додатку
3. Це знову ж за тарифами картки, смс безкоштовні :)
Тобто наявність/відсутність пластику жодним чином не впливає на тарифи картки


1. тоді оновіть методички для персоналу та інформацію в додатку. бо ні персонал не пояснює нюанси (категорично стоїть на тому що іменна тільки на НП) ні в додатку це не випливає з меню (в ньому вказано випуск іменної тільки через НП).
2. а якщо зайти у відділення оформити хамон а не в додатку - то страховки будуть? чи у відділенні хамон не оформлюють?



1. Можливо ви не так зрозуміли. Саме в додатку можна випустити пластик до віртуальної картки на відділення Нової Пошти. А через звернення до чату/кц можна зробити перевипуск віртуальної картки на відділення банку. При цьому номер картки, термін дії та CVV вже будуть іншими.
2. У відділенні Хамелеон не оформлюється :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:25

  Alfa_Bank написав:Можливо ви не так зрозуміли. Саме в додатку можна випустити пластик до віртуальної картки на відділення Нової Пошти. А через звернення до чату/кц можна зробити перевипуск віртуальної картки на відділення банку. При цьому номер картки, термін дії та CVV вже будуть іншими.


та я так вас і зрозумів - замовлення копії віртуальної карти в іменному пластику тільки на НП а перевипуск віртуальної картки (зі зміною реквізитів картки) в іменному пластику можна і до відділення.
але персонал банку не давав мені варіантів - категорично іменна тільки на НП (в мене була тільки віртуалка на той момент)
і через меню сенса також все виглядало на підтвердження слів персоналу - там було випустити нову іменну картку картку і в дужках вказано що доставлення на НП.
про фінт вухами як зробити так щоб іменна приїхала на відділення ніхто не знає :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:32

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Можливо ви не так зрозуміли. Саме в додатку можна випустити пластик до віртуальної картки на відділення Нової Пошти. А через звернення до чату/кц можна зробити перевипуск віртуальної картки на відділення банку. При цьому номер картки, термін дії та CVV вже будуть іншими.


та я так вас і зрозумів - замовлення копії віртуальної карти в іменному пластику тільки на НП а перевипуск віртуальної картки (зі зміною реквізитів картки) в іменному пластику можна і до відділення.
але персонал банку не давав мені варіантів - категорично іменна тільки на НП (в мене була тільки віртуалка на той момент)
і через меню сенса також все виглядало на підтвердження слів персоналу - там було випустити нову іменну картку картку і в дужках вказано що доставлення на НП.
про фінт вухами як зробити так щоб іменна приїхала на відділення ніхто не знає :mrgreen:


Це не відділення, це фейспалм просто :oops:
Вибачте :lol:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:43

  root написав:
  Flamingo написав:
  root написав:Форумчани, любителі горіхів, підкажіть.

Купівля пива на rozetka.com.ua (продавець теж розетка) це яка категорія буде? продукти чи маркетплейси?

Дякую :)
50/50. Может быть и так и так. Я алкашку заказывал и платил в инете - были продукты, потом заказал с оплатой в точке доставки - был маркетплейс. Вы бы нулевкой попробовали и на горячке уточнили бы МСС. От этого дальше и плясали бы


Там не змого акку та не моєю карткою, короче пройшло як ВИНОМАРКЕТИ(в Сенсі так пише) :shock:

Більше року як клієнт Альфабанк, але ВИНОМАРКЕТИ не давали мені жодного разу! Мабуть якось вичисляють бухариків? :mrgreen:

Та чисто по разделу определяют алкогольному, у меня тоже так - у моно в розетке и обычные товары и алкоголь идут как продукты, а у альфы обычные заказы как маркетплейс и виномаркеты для алкоголя. У них же для алкоголя даже отдельная касса, может и ТОВка отдельная даже - не обращал внимания на чеке
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:43

  cohan написав:10к на IB и вперед

В баксах? В гривне, что с этого заработаешь? Плюс хотелось бы игроков услышать, т.к. есть предположение, что тут может убытком обернуться.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:24

  mephala написав:у відділенні хамон не оформлюють?

Что-то Вы в продуктах банка плаваете. При этом так уверенно рекомендовали открывать депозиты в сенсе, затем договора по ним зачем-то получать в отделении и писать к ним ничем не предусмотренные заявления об отказе от автопролонгации, что в вопросах карточной логистики, наверное, должны были разбираться. В отделении Вас вроде тоже вводили в заблуждение. Как такое могло быть? 😉
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:05

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:так уверенно рекомендовали открывать депозиты в сенсе, затем договора по ним зачем-то получать в отделении

В сенс/МАБ/мобайл % по депо выше, чем в отделении (по крайней мере, если депо меньше 250к)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:23

  Kalgan написав:В сенс/МАБ/мобайл % по депо выше, чем в отделении

Рекомендация была открывать в сенсе, а не мабе, после чего идти за договором в отделение и еще что-то там писать. В отделениях видимо договора лучше и не такие, как отправляемые на мыло из СДО 😉
newbie
 
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