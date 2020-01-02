Угуу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:14
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:53
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:54
гривну, боюсь, не сильно отличают от батов
из валют знают только Евро и USD
вы начните с местных шарашек типа Фридом финанс с ОВГЗ, у них и на кипре есть что всем торгует
но овгз хотя бы беспроигрышна
там с вашим педантизмом изучите законодательство и потом легче будет перейти на акции
Додано: Вів 07 гру, 2021 14:44
Re: Альфа-Банк
Друзья, подскажите по лимитам пополнения "хамелеона":
- работает ли через зелёные тумбочки привата? Если да, то какой лимит в сутки/месяц?
- если надо разово загрузить порядка 100 тыс грн - это только через кассу? И какая будет комиссия?
Спасибо.
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:53
Дык лень же, кроме того пока опасения перевешивают интерес, почему и ищу первопроходцев. Я читал, что первые работали через OTP-банк (возможно тем же способом, который сейчас предлагает Альфа, но без моб.аппликухи). Там же желательно задешево гонять деньги заграницу и обратно, плюс могут быть большие комиссии (брокера?). Писали типа 1000 грн (но непонятно, это за одну операцию, за какой-то период или вообше ни за что, как в альфа-чеке). Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 07 гру, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:55
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:07
О чем и грю. Хотя какой нить эпл или мелкософт может и постабильней некоторых государств быть. ФГВ, конечно, хорошо, но когда курс подпрыгивает в 3 раза, то в нацвалюте не комильфо. С другой стороны, вложившиеся в последнее время в бакс, тож никакого навару не видят.
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:47
Re: Альфа-Банк
был сегодня в центральном отделении в Харькове на предмет комиссий и пр издержек при брокерских операциях - никто ничего не знает, методичек нет, тарифов нет.
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