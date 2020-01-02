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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10129101301013110132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:14

Re: Альфа-Банк

  Sergion написав:В конце месяца?

Угуу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:53

  Sergion написав:Подскажите, % по Хамелеону по остатку на карте (5.5%) когда выплачиваются? В конце месяца?

Все так. :D
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:52

Re: Альфа-Банк

  Sergion написав:Подскажите, % по Хамелеону по остатку на карте (5.5%) когда выплачиваются?

help.alfabank.ua
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:54

  newbie написав:
  cohan написав:10к на IB и вперед

В баксах? В гривне, что с этого заработаешь? Плюс хотелось бы игроков услышать, т.к. есть предположение, что тут может убытком обернуться.


гривну, боюсь, не сильно отличают от батов
из валют знают только Евро и USD


вы начните с местных шарашек типа Фридом финанс с ОВГЗ, у них и на кипре есть что всем торгует :mrgreen: :mrgreen:

но овгз хотя бы беспроигрышна
там с вашим педантизмом изучите законодательство и потом легче будет перейти на акции
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:44

Re: Альфа-Банк

Друзья, подскажите по лимитам пополнения "хамелеона":
- работает ли через зелёные тумбочки привата? Если да, то какой лимит в сутки/месяц?
- если надо разово загрузить порядка 100 тыс грн - это только через кассу? И какая будет комиссия?

Спасибо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:53

  cohan написав:изучите законодательство и потом легче будет перейти на акции

Дык лень же, кроме того пока опасения перевешивают интерес, почему и ищу первопроходцев. Я читал, что первые работали через OTP-банк (возможно тем же способом, который сейчас предлагает Альфа, но без моб.аппликухи). Там же желательно задешево гонять деньги заграницу и обратно, плюс могут быть большие комиссии (брокера?). Писали типа 1000 грн (но непонятно, это за одну операцию, за какой-то период или вообше ни за что, как в альфа-чеке). Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 07 гру, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:55

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.
...и про гарантии ниХто и не заикается. Вперде! :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:07

  Amethyst написав:про гарантии ниХто и не заикается.

О чем и грю. Хотя какой нить эпл или мелкософт может и постабильней некоторых государств быть. ФГВ, конечно, хорошо, но когда курс подпрыгивает в 3 раза, то в нацвалюте не комильфо. С другой стороны, вложившиеся в последнее время в бакс, тож никакого навару не видят.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:47

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Дык лень же, кроме того пока опасения перевешивают интерес, почему и ищу первопроходцев. Я читал, что первые работали через OTP-банк (возможно тем же способом, который сейчас предлагает Альфа, но без моб.аппликухи). Там же желательно задешево гонять деньги заграницу и обратно, плюс могут быть большие комиссии (брокера?). Писали типа 1000 грн (но непонятно, это за одну операцию, за какой-то период или вообше ни за что, как в альфа-чеке). Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.

был сегодня в центральном отделении в Харькове на предмет комиссий и пр издержек при брокерских операциях - никто ничего не знает, методичек нет, тарифов нет.
juristkostya
 
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