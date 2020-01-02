Додано: Вів 07 гру, 2021 18:13

cohan написав: отделение - то дохлый номер



не благодарите

https://alfabank.ua/upload/OVGZ-ua-2021.pdf



но и тут есть нестыковки отделение - то дохлый номерне благодаритено и тут есть нестыковки

Почитал отзывы о шарашке, про которую Вы здесь грили. МММ. Легкий (бесплатный) вход, практически невозможный выход. Входят со 100 тысячами, уходят с 20. Пока у тебя еше есть деньги, тобой занимается менеджер, уговаривает брать кредиты (чтобы больше вложился), как только хочешь выйти (забрать деньги), все прекращается, ничего не работает. Так там целый сайт, ссылка на типа материнскую международную структуру, впечатление нормальной организации, а не всего лишь какой-то pdf с детской инфой. Это не для меня. Даже с ОВГЗ. Буду смотреть, но думаю особого обсуждения не будет, т.к. в подобных конторах утечку инфы закрывают (возможно даже договорами).