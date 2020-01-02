newbie написав:Дык лень же, кроме того пока опасения перевешивают интерес, почему и ищу первопроходцев. Я читал, что первые работали через OTP-банк (возможно тем же способом, который сейчас предлагает Альфа, но без моб.аппликухи). Там же желательно задешево гонять деньги заграницу и обратно, плюс могут быть большие комиссии (брокера?). Писали типа 1000 грн (но непонятно, это за одну операцию, за какой-то период или вообше ни за что, как в альфа-чеке). Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.
был сегодня в центральном отделении в Харькове на предмет комиссий и пр издержек при брокерских операциях - никто ничего не знает, методичек нет, тарифов нет.
Почитал отзывы о шарашке, про которую Вы здесь грили. МММ. Легкий (бесплатный) вход, практически невозможный выход. Входят со 100 тысячами, уходят с 20. Пока у тебя еше есть деньги, тобой занимается менеджер, уговаривает брать кредиты (чтобы больше вложился), как только хочешь выйти (забрать деньги), все прекращается, ничего не работает. Так там целый сайт, ссылка на типа материнскую международную структуру, впечатление нормальной организации, а не всего лишь какой-то pdf с детской инфой. Это не для меня. Даже с ОВГЗ. Буду смотреть, но думаю особого обсуждения не будет, т.к. в подобных конторах утечку инфы закрывают (возможно даже договорами).
Почитал отзывы о шарашке, про которую Вы здесь грили. МММ. Легкий (бесплатный) вход, практически невозможный выход. Входят со 100 тысячами, уходят с 20. Пока у тебя еше есть деньги, тобой занимается менеджер, уговаривает брать кредиты (чтобы больше вложился), как только хочешь выйти (забрать деньги), все прекращается, ничего не работает. Так там целый сайт, ссылка на типа материнскую международную структуру, впечатление нормальной организации, а не всего лишь какой-то pdf с детской инфой. Это не для меня. Даже с ОВГЗ. Буду смотреть, но думаю особого обсуждения не будет, т.к. в подобных конторах утечку инфы закрывают (возможно даже договорами).
не, ну Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему, но да, смысл имеет от 300к, лучше от 500 или лучше 1м
FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить
newbie написав:Какие пуши в МАБе (веб-приложении)? И разве у Альфы есть и мобильная версия его веб-приложения (МАБа)? Вы случайно не о какой-то другом мобильном приложении банка говорите, которых у него было много? И возможно еще есть.
МАБ - myalfabank? это веб версия, а есть мобильная версия в виде приложения называлась мобильный альфа-банк (сейчас стал old alfa-bank), вот в приложении есть пуши (как сейчас в сенсе) из них и узнал, ВЕБ - версия никак не информирует, можно только зайти и узнать постфактум, что уже что-то увели, а приложение еще как, при наличии интернета на устройстве, информирует о попытках подбора цвв, например.