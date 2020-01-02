RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10131101321013310134>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:39

  juristkostya написав:
  newbie написав:Дык лень же, кроме того пока опасения перевешивают интерес, почему и ищу первопроходцев. Я читал, что первые работали через OTP-банк (возможно тем же способом, который сейчас предлагает Альфа, но без моб.аппликухи). Там же желательно задешево гонять деньги заграницу и обратно, плюс могут быть большие комиссии (брокера?). Писали типа 1000 грн (но непонятно, это за одну операцию, за какой-то период или вообше ни за что, как в альфа-чеке). Ну и конечно обьемы вложений там не такие как по депозитам.

был сегодня в центральном отделении в Харькове на предмет комиссий и пр издержек при брокерских операциях - никто ничего не знает, методичек нет, тарифов нет.


отделение - то дохлый номер

не благодарите
https://alfabank.ua/upload/OVGZ-ua-2021.pdf

но и тут есть нестыковки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:56

Re: Альфа-Банк

ВIВ написав: в январе как начислят орешки, выбираем эту покупку на возврат?

Тільки зверніть увагу, щоб покупка була зроблена не пізніше 30 днів від запланованої дати виводу горіхів.
stryzhko
 
Повідомлень: 1781
З нами з: 04.10.16
Подякував: 402 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:07

  stryzhko написав:
ВIВ написав: в январе как начислят орешки, выбираем эту покупку на возврат?

Тільки зверніть увагу, щоб покупка була зроблена не пізніше 30 днів від запланованої дати виводу горіхів.
И шобы покупка не была в исключениях ПрограмМы Кеш'Ю
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 05.05.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:13

  cohan написав:отделение - то дохлый номер

не благодарите
https://alfabank.ua/upload/OVGZ-ua-2021.pdf

но и тут есть нестыковки

Почитал отзывы о шарашке, про которую Вы здесь грили. МММ. Легкий (бесплатный) вход, практически невозможный выход. Входят со 100 тысячами, уходят с 20. Пока у тебя еше есть деньги, тобой занимается менеджер, уговаривает брать кредиты (чтобы больше вложился), как только хочешь выйти (забрать деньги), все прекращается, ничего не работает. Так там целый сайт, ссылка на типа материнскую международную структуру, впечатление нормальной организации, а не всего лишь какой-то pdf с детской инфой. Это не для меня. Даже с ОВГЗ. Буду смотреть, но думаю особого обсуждения не будет, т.к. в подобных конторах утечку инфы закрывают (возможно даже договорами).
newbie
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:42

  newbie написав:
  cohan написав:отделение - то дохлый номер

не благодарите
https://alfabank.ua/upload/OVGZ-ua-2021.pdf

но и тут есть нестыковки

Почитал отзывы о шарашке, про которую Вы здесь грили. МММ. Легкий (бесплатный) вход, практически невозможный выход. Входят со 100 тысячами, уходят с 20. Пока у тебя еше есть деньги, тобой занимается менеджер, уговаривает брать кредиты (чтобы больше вложился), как только хочешь выйти (забрать деньги), все прекращается, ничего не работает. Так там целый сайт, ссылка на типа материнскую международную структуру, впечатление нормальной организации, а не всего лишь какой-то pdf с детской инфой. Это не для меня. Даже с ОВГЗ. Буду смотреть, но думаю особого обсуждения не будет, т.к. в подобных конторах утечку инфы закрывают (возможно даже договорами).


не, ну Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему, но да, смысл имеет от 300к, лучше от 500 или лучше 1м

FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:01

Подскажите,пожалуйста, а может быть 2 Камелона в одном Сенсе (не мой)?
На одном кредитный лимит, а вторая с полжительным, куда закинули денег с чужой карты. Неужели такое возможно??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:05

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Какие пуши в МАБе (веб-приложении)? И разве у Альфы есть и мобильная версия его веб-приложения (МАБа)? Вы случайно не о какой-то другом мобильном приложении банка говорите, которых у него было много? И возможно еще есть.

МАБ - myalfabank? это веб версия, а есть мобильная версия в виде приложения называлась мобильный альфа-банк (сейчас стал old alfa-bank), вот в приложении есть пуши (как сейчас в сенсе) из них и узнал, ВЕБ - версия никак не информирует, можно только зайти и узнать постфактум, что уже что-то увели, а приложение еще как, при наличии интернета на устройстве, информирует о попытках подбора цвв, например.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 20.01.15
Подякував: 417 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:30

  Hotab написав:Подскажите,пожалуйста, а может быть 2 Камелона в одном Сенсе (не мой)?
На одном кредитный лимит, а вторая с полжительным, куда закинули денег с чужой карты. Неужели такое возможно??


ну если верить 7.1 и 7.2
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

и тому, что в отличие от конкурентов у Альфы - 1 карта - 1 счет
(хотя тут я не спец, но у меня так, не бывает несколько карт на одном счету)
- то ДА
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:31

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:а приложение еще как, при наличии интернета на устройстве, информирует о попытках подбора цвв, например.

Старый Мобайл со своим Хистори на все сообщения: и пуши и смс
Эт Лёшик сделал по просьбе форумчан :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 05.05.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:51

  cohan написав:
  Hotab написав:Подскажите,пожалуйста, а может быть 2 Камелона в одном Сенсе (не мой)?
На одном кредитный лимит, а вторая с полжительным, куда закинули денег с чужой карты. Неужели такое возможно??


ну если верить 7.1 и 7.2
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

и тому, что в отличие от конкурентов у Альфы - 1 карта - 1 счет
(хотя тут я не спец, но у меня так, не бывает несколько карт на одном счету)
- то ДА


Понял. А Камелон вне пакета Вайт требует телодвижений, для избавления от абонплат и прочих платежей?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10131101321013310134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aktus, newbie, Oberon, oblik2008 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5038, 5039, 5040
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50394 7097923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 22:08
mikos
Идея Банк 1 ... 262, 263, 264
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2635 67740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 21:03
cohan
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2564 503390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 05:27
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.