RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10131101321013310134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:55

  Hotab написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:Подскажите,пожалуйста, а может быть 2 Камелона в одном Сенсе (не мой)?
На одном кредитный лимит, а вторая с полжительным, куда закинули денег с чужой карты. Неужели такое возможно??


ну если верить 7.1 и 7.2
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

и тому, что в отличие от конкурентов у Альфы - 1 карта - 1 счет
(хотя тут я не спец, но у меня так, не бывает несколько карт на одном счету)
- то ДА


Понял. А Камелон вне пакета Вайт требует телодвижений, для избавления от абонплат и прочих платежей?

Хам.он не бывает ни в каком пакете. Вайт, блэк и пр. это все отдельно. Хам.он телодвижений аки по цветным пакетам не требует
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7481
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

  cohan написав:Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему

Чем серьезнее? Вот тем pdf-файлом, сообщением в телеге о том, что в моб.аппликухе будет какой-то функционал по продаже акций и двумя брокерами на Васильковской? Против конторы, которая этим бизнесом занимается уже лет двадцать, прикрывается какой-то родственной международной организацией и внешне выглядит как серьезный участник этого рынка, обладаюший необходимыми инструментами (терминалами) и технологиями (блин, выглядит как реклама, но в конце будет наоборот).

Кроме того, я, например, не понимаю, зачем этот функционал нужен в мобильной аппликухе, если им будет пользоваться 0,001% пользователей? Может у нас скоро все население будет покупать акции американских компаний и при этом платить миллионы с телефонов, которыми расплачивается в метро, аптеках, магазинах, инете и использует для игр?

Или у нас много сумасшедших, которые держат миллионы на картах, управляемых (и обчищаемых) со смартфонов из небезопасных мобильных аппликух? Да и сам смартфон с его осью (особенно андроидом) разве это безопасное устройство? Там же риски и угрозы со всех сторон. В т.ч. потери, кражи, отнятия и т.д.

Вы серьезно грили или прикалывались, что Альфа круче? Это вот теми 2 брокерами (возможно из ее казначейства), которые ищут себе возможность дополнительного заработка или чтобы избежать сокращения?

Ладно, пусть в акциях и бизнесе ЦП я 0 и то, что тут написал, вовсе не так. Но я управляю своими рисками (может и неидеально) и с наперсточниками (любыми) ни в какие игры не играю.

FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить

Разве там риск только в этих 2%? Вы погуглите о них со словом "мошенн" и много чего интересного узнаете. Брокер ложит себе в карман деньги, которые ему перечислил клиент, а тому грит, что сделка была неудачной и они сгорели, поэтому нужны новые. Там куча кейсов один чуднее другого, т.к. видимо такой рынок. Высокорисковый и высокомаржинальный. Ну и наконец не факт, что у Альфы будет меньше 2%. Короче бум глядеть, может кино и будет интересным.
newbie
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10131101321013310134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aktus, newbie, Oberon, oblik2008 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5038, 5039, 5040
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50394 7097923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 22:08
mikos
Идея Банк 1 ... 262, 263, 264
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2635 67740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 21:03
cohan
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2564 503390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 05:27
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron