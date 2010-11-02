cohan написав:Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему
Чем серьезнее? Вот тем pdf-файлом, сообщением в телеге о том, что в моб.аппликухе будет какой-то функционал по продаже акций и двумя брокерами на Васильковской? Против конторы, которая этим бизнесом занимается уже лет двадцать, прикрывается какой-то родственной международной организацией и внешне выглядит как серьезный участник этого рынка, обладаюший необходимыми инструментами (терминалами) и технологиями (блин, выглядит как реклама, но в конце будет наоборот).
Кроме того, я, например, не понимаю, зачем этот функционал нужен в мобильной аппликухе, если им будет пользоваться 0,001% пользователей? Может у нас скоро все население будет покупать акции американских компаний и при этом платить миллионы с телефонов, которыми расплачивается в метро, аптеках, магазинах, инете и использует для игр?
Или у нас много сумасшедших, которые держат миллионы на картах, управляемых (и обчищаемых) со смартфонов из небезопасных мобильных аппликух? Да и сам смартфон с его осью (особенно андроидом) разве это безопасное устройство? Там же риски и угрозы со всех сторон. В т.ч. потери, кражи, отнятия и т.д.
Вы серьезно грили или прикалывались, что Альфа круче? Это вот теми 2 брокерами (возможно из ее казначейства), которые ищут себе возможность дополнительного заработка или чтобы избежать сокращения?
Ладно, пусть в акциях и бизнесе ЦП я 0 и то, что тут написал, вовсе не так. Но я управляю своими рисками (может и неидеально) и с наперсточниками (любыми) ни в какие игры не играю.
FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить
Разве там риск только в этих 2%? Вы погуглите о них со словом "мошенн" и много чего интересного узнаете. Брокер ложит себе в карман деньги, которые ему перечислил клиент, а тому грит, что сделка была неудачной и они сгорели, поэтому нужны новые. Там куча кейсов один чуднее другого, т.к. видимо такой рынок. Высокорисковый и высокомаржинальный. Ну и наконец не факт, что у Альфы будет меньше 2%. Короче бум глядеть, может кино и будет интересным.
а есть мобильная версия в виде приложения называлась мобильный альфа-банк (сейчас стал old alfa-bank)
Она МАБом не называлась.
вот в приложении есть пуши (как сейчас в сенсе) из них и узнал
И что, в пуше прям так и было написано, что подбирают Ваш cvv?
ВЕБ - версия никак не информирует, можно только зайти и узнать постфактум, что уже что-то увели, а приложение еще как, при наличии интернета на устройстве, информирует о попытках подбора цвв, например.
Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать. Зачем информировать? Вы что-то могли бы изменить или остановить? Кроме того, Вам возможно надо было постоянно держать включенной моб.аппликуху. Если выгрузить ее из памяти (не оставлять в фоне), пуши приходят?
И еще, со скольких телефонов можно одновременно входить в сенс или ту старую моб.аппликуху? Если с нескольких, то пуши себе забирает одно из них (например, последнее, т.е. то, с которого вошел мошенник) или получают все? Если с Вами одновременно с другого телефона в мобильном приложении будет работать мошенник, то осуществляемых им операций Вы, скорее всего, не увидите, как и возможно пушей. Или если увидите, то позже, например, через выписки.
А в МАБ (в одну и ту же сессию) можно одновременно входить с нескольких компьютеров? Т.е. если б Вы находились в нем, то деньги бы у Вас могли бы спереть? Смс-ки при этом Вам разве бы не пришли (с паролями и альфа-чековские)? А переключить их (путем увода симки) не так просто, как пуши. Поэтому в МАБе такая одновременная работа, скорее всего была бы невозможной.
З.Ы. Подбор cvv - это очень распространенная, но малоопасная операция, поэтому многие банки, имеющие 3ds, не информируют об этом клиентов, а молча дропят такие операции и все, чтобы лишний раз не нервировать клиентов. Некоторые даже не проверяют его, т.к. что можно с его помощью увести, если у них для всех карт принудительно включен 3ds?
newbie написав:Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать.
По-моему, даже в самом заштатном интернет-банке "для галочки" будет функция блокировки при попытках подбора паролей или кодов. Просто не могу представить, чтобы где-то такой элементарщины не было. Правда, вреда от этого, наверное, больше, чем пользы. Потому что под блокировку попадают не злоумышленники, а реальные владельцы счетов, например из-за того, что в сервере что-то не срастается, и он не в состоянии обработать ввод пароля на странице 3ДС (или авторизовать платеж в приложении). 5+ попыток - и вуаля, вы злостный хакер, подбирающий пароли, и вы в блоке. Если повезёт, то на час или на сутки, а если нет - до обращения в поддержку. И хорошо, если честно напишет, что учетная запись заблокирована. А то может ведь просто рассказывать про "неверный пароль" или "внутреннюю ошибку", увеличивая счетчик неуспешных операций.