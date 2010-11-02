Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

cohan написав: Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему

FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить

Чем серьезнее? Вот тем pdf-файлом, сообщением в телеге о том, что в моб.аппликухе будет какой-то функционал по продаже акций и двумя брокерами на Васильковской? Против конторы, которая этим бизнесом занимается уже лет двадцать, прикрывается какой-то родственной международной организацией и внешне выглядит как серьезный участник этого рынка, обладаюший необходимыми инструментами (терминалами) и технологиями (блин, выглядит как реклама, но в конце будет наоборот).Кроме того, я, например, не понимаю, зачем этот функционал нужен в мобильной аппликухе, если им будет пользоваться 0,001% пользователей? Может у нас скоро все население будет покупать акции американских компаний и при этом платить миллионы с телефонов, которыми расплачивается в метро, аптеках, магазинах, инете и использует для игр?Или у нас много сумасшедших, которые держат миллионы на картах, управляемых (и обчищаемых) со смартфонов из небезопасных мобильных аппликух? Да и сам смартфон с его осью (особенно андроидом) разве это безопасное устройство? Там же риски и угрозы со всех сторон. В т.ч. потери, кражи, отнятия и т.д.Вы серьезно грили или прикалывались, что Альфа круче? Это вот теми 2 брокерами (возможно из ее казначейства), которые ищут себе возможность дополнительного заработка или чтобы избежать сокращения?Ладно, пусть в акциях и бизнесе ЦП я 0 и то, что тут написал, вовсе не так. Но я управляю своими рисками (может и неидеально) и с наперсточниками (любыми) ни в какие игры не играю.Разве там риск только в этих 2%? Вы погуглите о них со словом "мошенн" и много чего интересного узнаете. Брокер ложит себе в карман деньги, которые ему перечислил клиент, а тому грит, что сделка была неудачной и они сгорели, поэтому нужны новые. Там куча кейсов один чуднее другого, т.к. видимо такой рынок. Высокорисковый и высокомаржинальный. Ну и наконец не факт, что у Альфы будет меньше 2%. Короче бум глядеть, может кино и будет интересным.