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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10132101331013410135>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:55

  Hotab написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:Подскажите,пожалуйста, а может быть 2 Камелона в одном Сенсе (не мой)?
На одном кредитный лимит, а вторая с полжительным, куда закинули денег с чужой карты. Неужели такое возможно??


ну если верить 7.1 и 7.2
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

и тому, что в отличие от конкурентов у Альфы - 1 карта - 1 счет
(хотя тут я не спец, но у меня так, не бывает несколько карт на одном счету)
- то ДА


Понял. А Камелон вне пакета Вайт требует телодвижений, для избавления от абонплат и прочих платежей?

Хам.он не бывает ни в каком пакете. Вайт, блэк и пр. это все отдельно. Хам.он телодвижений аки по цветным пакетам не требует
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24

  cohan написав:Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему

Чем серьезнее? Вот тем pdf-файлом, сообщением в телеге о том, что в моб.аппликухе будет какой-то функционал по продаже акций и двумя брокерами на Васильковской? Против конторы, которая этим бизнесом занимается уже лет двадцать, прикрывается какой-то родственной международной организацией и внешне выглядит как серьезный участник этого рынка, обладаюший необходимыми инструментами (терминалами) и технологиями (блин, выглядит как реклама, но в конце будет наоборот).

Кроме того, я, например, не понимаю, зачем этот функционал нужен в мобильной аппликухе, если им будет пользоваться 0,001% пользователей? Может у нас скоро все население будет покупать акции американских компаний и при этом платить миллионы с телефонов, которыми расплачивается в метро, аптеках, магазинах, инете и использует для игр?

Или у нас много сумасшедших, которые держат миллионы на картах, управляемых (и обчищаемых) со смартфонов из небезопасных мобильных аппликух? Да и сам смартфон с его осью (особенно андроидом) разве это безопасное устройство? Там же риски и угрозы со всех сторон. В т.ч. потери, кражи, отнятия и т.д.

Вы серьезно грили или прикалывались, что Альфа круче? Это вот теми 2 брокерами (возможно из ее казначейства), которые ищут себе возможность дополнительного заработка или чтобы избежать сокращения?

Ладно, пусть в акциях и бизнесе ЦП я 0 и то, что тут написал, вовсе не так. Но я управляю своими рисками (может и неидеально) и с наперсточниками (любыми) ни в какие игры не играю.

FF как бы тоже серьезно, но 2прОцента кладут себе в карман, смысл играть только "попривыкнуть к ОВГЗ", прибыль проще с депозита получить

Разве там риск только в этих 2%? Вы погуглите о них со словом "мошенн" и много чего интересного узнаете. Брокер ложит себе в карман деньги, которые ему перечислил клиент, а тому грит, что сделка была неудачной и они сгорели, поэтому нужны новые. Там куча кейсов один чуднее другого, т.к. видимо такой рынок. Высокорисковый и высокомаржинальный. Ну и наконец не факт, что у Альфы будет меньше 2%. Короче бум глядеть, может кино и будет интересным.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:46

смотрю в сенсе пояыился раздел справки. т.е. выходит можно заказ справку например для посольства даже в прилажении. А сколько стоит эта услуга и будет ли справка бумажная и с QR-кодом?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:10

Если Пополнить ощадный в пятницу до обеда процент начнет капать с субботы?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:14

да
даже мона попробовать до 22:00
но я вам ничо не говорил :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:28

  ol_zy написав:МАБ - myalfabank? это веб версия

Да.

а есть мобильная версия в виде приложения называлась мобильный альфа-банк (сейчас стал old alfa-bank)

Она МАБом не называлась.

вот в приложении есть пуши (как сейчас в сенсе) из них и узнал

И что, в пуше прям так и было написано, что подбирают Ваш cvv?

ВЕБ - версия никак не информирует, можно только зайти и узнать постфактум, что уже что-то увели, а приложение еще как, при наличии интернета на устройстве, информирует о попытках подбора цвв, например.

Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать. Зачем информировать? Вы что-то могли бы изменить или остановить? Кроме того, Вам возможно надо было постоянно держать включенной моб.аппликуху. Если выгрузить ее из памяти (не оставлять в фоне), пуши приходят?

И еще, со скольких телефонов можно одновременно входить в сенс или ту старую моб.аппликуху? Если с нескольких, то пуши себе забирает одно из них (например, последнее, т.е. то, с которого вошел мошенник) или получают все? Если с Вами одновременно с другого телефона в мобильном приложении будет работать мошенник, то осуществляемых им операций Вы, скорее всего, не увидите, как и возможно пушей. Или если увидите, то позже, например, через выписки.

А в МАБ (в одну и ту же сессию) можно одновременно входить с нескольких компьютеров? Т.е. если б Вы находились в нем, то деньги бы у Вас могли бы спереть? Смс-ки при этом Вам разве бы не пришли (с паролями и альфа-чековские)? А переключить их (путем увода симки) не так просто, как пуши. Поэтому в МАБе такая одновременная работа, скорее всего была бы невозможной.

З.Ы. Подбор cvv - это очень распространенная, но малоопасная операция, поэтому многие банки, имеющие 3ds, не информируют об этом клиентов, а молча дропят такие операции и все, чтобы лишний раз не нервировать клиентов. Некоторые даже не проверяют его, т.к. что можно с его помощью увести, если у них для всех карт принудительно включен 3ds?
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:44

  newbie написав:Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать.

По-моему, даже в самом заштатном интернет-банке "для галочки" будет функция блокировки при попытках подбора паролей или кодов. Просто не могу представить, чтобы где-то такой элементарщины не было.
Правда, вреда от этого, наверное, больше, чем пользы. Потому что под блокировку попадают не злоумышленники, а реальные владельцы счетов, например из-за того, что в сервере что-то не срастается, и он не в состоянии обработать ввод пароля на странице 3ДС (или авторизовать платеж в приложении). 5+ попыток - и вуаля, вы злостный хакер, подбирающий пароли, и вы в блоке. Если повезёт, то на час или на сутки, а если нет - до обращения в поддержку. И хорошо, если честно напишет, что учетная запись заблокирована. А то может ведь просто рассказывать про "неверный пароль" или "внутреннюю ошибку", увеличивая счетчик неуспешных операций.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:09

newbie

ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням

https://antikor.com.ua/articles/496337- ... toe_v_ssha


якщо вже навіть гомерическій SEC взявся за цю шарашку - піши пропало :x
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:12

Re: Альфа-Банк

adamsmittttt написав:
adamsmittttt написав:Уважаемые официальные представители банка!

Здравствуйте.

Подтвердите пожалуйста информацию полученную в чате поддержки о том, что страхование автоматически не подключается для виртуальных карт RED, и
соответственно все что написано на официальном сайте по ссылке ниже относится только к картам, для которых физически выпущен пластик:

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014656379

Заранее спасибо
Можно ответ, пожалуйста?
Ответьте пожалуйста
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:35

  newbie написав:
  cohan написав:Альфа гораздо серьезнее FF, и тут все по-настоящему

Чем серьезнее? Вот тем pdf-файлом, сообщением в телеге о том, что в моб.аппликухе будет какой-то функционал по продаже акций и двумя брокерами на Васильковской?


Альфа - первичный дилер, этого достаточно для водораздела
cohan
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