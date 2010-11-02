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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10132101331013410135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:36

  M-Audio написав:По-моему, даже в самом заштатном интернет-банке "для галочки" будет функция блокировки при попытках подбора паролей или кодов. Просто не могу представить, чтобы где-то такой элементарщины не было.

Блокировка учетки при превышении количества попыток - это классика, от которой нельзя отказываться, т.к. лучшего нет. Неидеально (при сбоях), но помогает. По крайней мере узнаете, что к Вам ломились и примете какие-то меры.

Но я говорил об информировании о подборе cvv. Насколько я знаю, в Украине и во многих странах его проверка необязательна (обязательна только в Канаде). Кроме того, только с его помощью уже почти ничего нельзя сделать (т.к. он уже давно считается ненадежной защитой). Поэтому информировать о его подборе это так себе.

Тогда уже можно информировать и обо всех неудачных попытках снятия денег с карт, фиксируемых процессингами, в т.ч. когда кто-то тупо перебирает все номера карт, пытаясь вычислить те из них, которые без 3ds и с отключенными cvc/cvv (либо тестируя косяки и защиты банков). Такого тоже очень много. Но вреда это клиентам не приносит, поэтому им об этом и не сообщают.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:36

  greenozon написав:newbie

ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням

https://antikor.com.ua/articles/496337- ... toe_v_ssha


якщо вже навіть гомерическій SEC взявся за цю шарашку - піши пропало :x


любая кухня мутная , но с украинской моэно для тренировки на 1-2 тыс поиграть
ну или просто Универ/ICU
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:05

  greenozon написав:ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням

Дошел до места, где ФФ - это якобы банк. Разве? Дальше не осилил. Я на Youtube смотрел, вроде по этим же фактам, там доходчиво обьяснили. Может и происки конкурентов/злопыхателей, т.к. елейных (но неконкретных) отзывов тоже хватает. Но я еще помню, что у нас стало с рынком ЦБ вначале кризисов. Поэтому пока соваться туда особого желания нет.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:35

Re: Альфа-Банк

Сьогодні хотів списати горіхи на транзакції після 20.11, а саме КЛО та Рошен.
Чомусь в списку їх не вибило. Дивно. Трабл ?
П.С. Горіхів до холєри.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:43

  cohan написав:в отличие от конкурентов у Альфы - 1 карта - 1 счет
(хотя тут я не спец, но у меня так, не бывает несколько карт на одном счету)

Тут - как и во всех нормальных банках: к одному счёту может быть привязано несколько карт.
mustbe
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