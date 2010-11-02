Додано: Сер 08 гру, 2021 09:36

M-Audio написав: По-моему, даже в самом заштатном интернет-банке "для галочки" будет функция блокировки при попытках подбора паролей или кодов. Просто не могу представить, чтобы где-то такой элементарщины не было.

По-моему, даже в самом заштатном интернет-банке "для галочки" будет функция блокировки при попытках подбора паролей или кодов. Просто не могу представить, чтобы где-то такой элементарщины не было.

Блокировка учетки при превышении количества попыток - это классика, от которой нельзя отказываться, т.к. лучшего нет. Неидеально (при сбоях), но помогает. По крайней мере узнаете, что к Вам ломились и примете какие-то меры.Но я говорил об информировании о подборе cvv. Насколько я знаю, в Украине и во многих странах его проверка необязательна (обязательна только в Канаде). Кроме того, только с его помощью уже почти ничего нельзя сделать (т.к. он уже давно считается ненадежной защитой). Поэтому информировать о его подборе это так себе.Тогда уже можно информировать и обо всех неудачных попытках снятия денег с карт, фиксируемых процессингами, в т.ч. когда кто-то тупо перебирает все номера карт, пытаясь вычислить те из них, которые без 3ds и с отключенными cvc/cvv (либо тестируя косяки и защиты банков). Такого тоже очень много. Но вреда это клиентам не приносит, поэтому им об этом и не сообщают.