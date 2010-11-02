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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10133101341013510136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:19

  newbie написав:
  greenozon написав:ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням

Дошел до места, где ФФ - это якобы банк. Разве? Дальше не осилил. Я на Youtube смотрел, вроде по этим же фактам, там доходчиво обьяснили. Может и происки конкурентов/злопыхателей, т.к. елейных (но неконкретных) отзывов тоже хватает. Но я еще помню, что у нас стало с рынком ЦБ вначале кризисов. Поэтому пока соваться туда особого желания нет.


у них есть где-то банк и кухня на Кипре
в целом если почитать договор по ОВГЗ кухонная сущность будет видна - чего стоят проценты ежемесячно, когда сам минфин раз в полгода их платит, но вот это вот : счет в ЦБ, перенос, купонные выплаты - у них (врочем как и в Универе / ICU) можно потестироватьт на впрягаясь миллионом
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:07

  newbie написав:
  greenozon написав:ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням

Дошел до места, где ФФ - это якобы банк. Разве? Дальше не осилил. Я на Youtube смотрел, вроде по этим же фактам, там доходчиво обьяснили. Может и происки конкурентов/злопыхателей, т.к. елейных (но неконкретных) отзывов тоже хватает. Но я еще помню, что у нас стало с рынком ЦБ вначале кризисов. Поэтому пока соваться туда особого желания нет.

Скай-банк
https://interfax.com.ua/news/economic/731405.html
https://sky.bank/uk/sovet
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 08 гру, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:10

Кишмиш

Коллеги, а пополнение сделанное в ноябре, когда должно окишмишиться? Чего все за январь то пишут?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:15

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:в целом если почитать договор по ОВГЗ кухонная сущность будет видна - чего стоят проценты ежемесячно


в ФФ є два типи ОВДП
1) їх власний "продукт" із щомісячними виплатами - все під 0, але % малий :)
2) справжні ОВДП із комісіями і тд і тп, зате відсотки ринкові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:21

  Rack написав:Коллеги, а пополнение сделанное в ноябре, когда должно окишмишиться? Чего все за январь то пишут?

Автор не читака (правил) ? :D
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:35

  Rack написав:Коллеги, а пополнение сделанное в ноябре, когда должно окишмишиться? Чего все за январь то пишут?

Якщо поповнення з 01.11.2021 р. до 30.11.2021 р., то бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:51

  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Зашла на сайт Альфы, вернее, попыталась. МайАльфа - почта и дата рождения: Клієнт не найдений, перевірте правильність введених даних.

Пришлось оплатить с Сенса, все прошло хорошо, но как это меня нет как клиента? Больше 11 лет уже :).

Схоже, що логін (пошта) були не вірні тому і написало, що клієнта не знайдено. Спробуйте ввійти по номеру мобільного і даті народження.


Спасибо, по номеру мобильного зашла. Проверила оплату, все в порядке. Но почта была указана правильно, тут сомнений нет, перепроверила ).
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:57

Редагування шаблона платежу - можно изменить аж один параметр - название шаблона. За 5+ лет так и не осилили сделать нормальный функционал шаблонов. А зачем? Вот сенс супер апп тулить на каждом шагу это важно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:48

  DmitryZP написав:Редагування шаблона платежу - можно изменить аж один параметр - название шаблона. За 5+ лет так и не осилили сделать нормальный функционал шаблонов. А зачем? Вот сенс супер апп тулить на каждом шагу это важно

Згодні, що це може завдавати незручності, але зараз немає в планах додавання цього функціоналу. Проте ми постійно аналізуємо ваші пропозиції, тому все може змінитись в майбутньому
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