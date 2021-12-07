greenozon написав:ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням
Дошел до места, где ФФ - это якобы банк. Разве? Дальше не осилил. Я на Youtube смотрел, вроде по этим же фактам, там доходчиво обьяснили. Может и происки конкурентов/злопыхателей, т.к. елейных (но неконкретных) отзывов тоже хватает. Но я еще помню, что у нас стало с рынком ЦБ вначале кризисов. Поэтому пока соваться туда особого желания нет.
у них есть где-то банк и кухня на Кипре в целом если почитать договор по ОВГЗ кухонная сущность будет видна - чего стоят проценты ежемесячно, когда сам минфин раз в полгода их платит, но вот это вот : счет в ЦБ, перенос, купонные выплаты - у них (врочем как и в Универе / ICU) можно потестироватьт на впрягаясь миллионом
greenozon написав:ФФ вообще якийсь мутняк із кримінальним корінням
Дошел до места, где ФФ - это якобы банк. Разве? Дальше не осилил. Я на Youtube смотрел, вроде по этим же фактам, там доходчиво обьяснили. Может и происки конкурентов/злопыхателей, т.к. елейных (но неконкретных) отзывов тоже хватает. Но я еще помню, что у нас стало с рынком ЦБ вначале кризисов. Поэтому пока соваться туда особого желания нет.
Редагування шаблона платежу - можно изменить аж один параметр - название шаблона. За 5+ лет так и не осилили сделать нормальный функционал шаблонов. А зачем? Вот сенс супер апп тулить на каждом шагу это важно
DmitryZP написав:Редагування шаблона платежу - можно изменить аж один параметр - название шаблона. За 5+ лет так и не осилили сделать нормальный функционал шаблонов. А зачем? Вот сенс супер апп тулить на каждом шагу это важно
Згодні, що це може завдавати незручності, але зараз немає в планах додавання цього функціоналу. Проте ми постійно аналізуємо ваші пропозиції, тому все може змінитись в майбутньому