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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:30
Alfa_Bank написав: Прораб написав:
Якщо хамелеон грит що "До 13.12.2021
Обов'язковий мінімальний платіж
50,00 UAH "- то так і робити?"
Він правду каже, а що вас насторожує?
Правда.
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Прораб
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:16
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:21
Starter написав:
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Розетка точно попалает. Но смотря что покупать и где оплачивать. Ктпримеру если на сайте то та же алкашка не пройдет маркетплейсом, а на пос терминале в точке выдачи - вполне может
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Додано: Сер 08 гру, 2021 23:27
Starter написав:
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Розетка иногда, а Алло вроде техника, хотя могу ошибаться или вообще 4812
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cohan
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