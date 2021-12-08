RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10134101351013610137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1063
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1063
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:30

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Якщо хамелеон грит що "До 13.12.2021
Обов'язковий мінімальний платіж
50,00 UAH "- то так і робити?"

Він правду каже, а що вас насторожує?

Правда. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 483
З нами з: 02.03.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:16

Re: Альфа-Банк

а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Starter
 
Повідомлень: 171
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:21

  Starter написав:а алло/розетка попадают в маркетплейсы?

Розетка точно попалает. Но смотря что покупать и где оплачивать. Ктпримеру если на сайте то та же алкашка не пройдет маркетплейсом, а на пос терминале в точке выдачи - вполне может
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7484
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:27

  Starter написав:а алло/розетка попадают в маркетплейсы?


Розетка иногда, а Алло вроде техника, хотя могу ошибаться или вообще 4812
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10134101351013610137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 840, 841, 842
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8415 2076457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 20:39
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5039, 5040, 5041
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50400 7104738
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 19:27
Chicheva
Піреус Банк МКБ 1 ... 137, 138, 139
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1386 383184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 17:59
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.