Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:30
Alfa_Bank написав: Прораб написав:
Якщо хамелеон грит що "До 13.12.2021
Обов'язковий мінімальний платіж
50,00 UAH "- то так і робити?"
Він правду каже, а що вас насторожує?
Правда.
Прораб
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:16
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Starter
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:21
Starter написав:
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Розетка точно попалает. Но смотря что покупать и где оплачивать. Ктпримеру если на сайте то та же алкашка не пройдет маркетплейсом, а на пос терминале в точке выдачи - вполне может
Flamingo
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Додано: Сер 08 гру, 2021 23:27
Starter написав:
а алло/розетка попадают в маркетплейсы?
Розетка иногда, а Алло вроде техника, хотя могу ошибаться или вообще 4812
cohan
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:39
Альфа,
страхование автоматически подключается для виртуальных карт RED?
Или все что указано на официальном сайте относится только к физически выпущенным картам? Если виртуальных карт не касается, исправьте статью пожалуйста:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014656379
adamsmittttt
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:00
cohan написав:
а Алло вроде техника
На ощадовском терминале - техника
На приватовском - телекоммуникационное оборудование (у ТАСа, например, в исключениях)
Amid
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:36
adamsmittttt написав:
Альфа,
страхование автоматически подключается для виртуальных карт RED?
Или все что указано на официальном сайте относится только к физически выпущенным картам? Если виртуальных карт не касается, исправьте статью пожалуйста:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014656379
Ні, по віртуальній картці RED немає страхування. Дякуємо за уважність, передамо дані для виправлення
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:29
Орехи начислили.
Striker
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