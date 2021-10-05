|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18
Подправили и смотрите ещё ответ на комментарий
_PORT_UA написав:
Начисляют ровно 500?
Ровно.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1389
|383324
|
|
|178
|82842
|
|
|50402
|7105460
|