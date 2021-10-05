Пока, без метро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18
Re: Альфа-Банк
Подправили и смотрите ещё ответ на комментарий
Ровно.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:34
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:28
Re: Альфа-Банк
А чи можна в сенсі сформувати виписку по руху коштів по рахунку, на English, для візи потрібно. Бо в приваті та Монобанку то без проблем.
Як що ні, то як поступати і скільки може коштувати
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:34
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:37
Re: Альфа-Банк
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