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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10135101361013710138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:04

  Striker написав:Орехи начислили. :)

Пока, без метро.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18

Re: Альфа-Банк

  adamsmittttt написав:Если виртуальных карт не касается, исправьте статью пожалуйста:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014656379
Подправили и смотрите ещё ответ на комментарий ;)

  _PORT_UA написав:Начисляют ровно 500?
Ровно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:34

  _PORT_UA написав:Начисляют ровно 500? А то зашло 499,98. Или я где то просчитался получается.
В мене так було минулого місяця, то їхнє коряве заукруглення, тому прокручував сен. бон. 50100 грн, щоб наверняка :)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:28

Re: Альфа-Банк

А чи можна в сенсі сформувати виписку по руху коштів по рахунку, на English, для візи потрібно. Бо в приваті та Монобанку то без проблем.
Як що ні, то як поступати і скільки може коштувати
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:34

  Striker написав:Орехи начислили. :)

Да, уже и отоварил)
В этом месяце еще продолжается?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:37

Re: Альфа-Банк

  Rack написав:В этом месяце еще продолжается?
там же пишет в приложении,если отоварил)
Мизантрóп
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