ukr0014959 написав:А чи можна в сенсі сформувати виписку по руху коштів по рахунку, на English, для візи потрібно. Бо в приваті та Монобанку то без проблем. Як що ні, то як поступати і скільки може коштувати
запитання до представника банку - тут пише що ощадний при відкритті в маб дає 6%, пробуєш відкрити - дає 5%. де правда?
ще тут написано таке "Умови розміщення вкладів «Ощадний» викладені в Додатку No6 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб та оприлюдн ені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за електронною адресою: http://www.alfabank.ua ". Прошу підказати на якій саме сторінці в цьому договорі пише про умови вкаду "Ощадний", я особисто в додатку № 6 в цьому договорі розділу ІІ не знайшов.
Алла прислала приглашение открыть счет э-поддержка для получения ковидной тысячи. Подтвердить согласие на открытие счета надо введением ОТР, который не приходит в принципе. Проверено на двух акках. Вопрос представителю - это было так задумано? Или что-то пошло не так?