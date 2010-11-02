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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10148101491015010151>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:35

kreuz
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:22

Re: Альфа-Банк

Три ламерских вопроса знатокам зехеров этой банки:
1. По правилам, Кешью зачисляют на счет до 15 числа следующего месяца, а компенсировать бонусами можно только купленное за последние 30 дней.
Значит вероятен пролет с возвратом за покупки сделанные до 15 числа текущего месяца?
2. Не вижу тарифа на p2p и СЭП с White карты, они что без комиссий?
3. Компенсация коммуналки Кешью-бонусами возможна?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:45

  ВIВ написав:Три ламерских вопроса знатокам зехеров этой банки:
1. По правилам, Кешью зачисляют на счет до 15 числа следующего месяца, а компенсировать бонусами можно только купленное за последние 30 дней.
Значит вероятен пролет с возвратом за покупки сделанные до 15 числа текущего месяца?
2. Не вижу тарифа на p2p и СЭП с White карты, они что без комиссий?
3. Компенсация коммуналки Кешью-бонусами возможна?

Нужно различать комисс карты/счета и ИБ(агрегатора) !!

1. Это аХцЫонннные орехи зачисляют до какогото числа, в соответсвии с условиями акции. Вот по Сенсаценному -- до 10го. А согласно программы Кэш'Ю ореХи начисляют мнгновенно

2. Тарифы есть для Пакету, а есть и для Услуги. По Пакетному Тарифу р2р с/на карту и СЭП с/на счет -- нашару. Однако р2р в МАБе, Мобайле, Сенсе выполняется по разным Тарифам (хотя кадата тут ОфПред грила, шо это все М̶А̶Б ИБ :)). Более того, иногда просто неизвестно как оперция отобразится в Выписке: как р2р или внутрибанк по счету :) Такие казусы/расхождения случались в Мобайле и МАБе. Это Алка, с ней не соскучишьсИ!
Т.е. отправить р2р в МАБе стоит 1%+5. Однако сдернуть чужим р2р -- нашару. Вот, например, в Сенсе с Хам-она толкнуть по р2р будет нашару, а с Пакетной дебетки - 1%+5.
Отправить СЭП в любом ИБ Алки с дебетки -- нашару, с Хам-она(Кт-Дт карта) свои -- нашару ток в Сенсе.

3. Нет. Компенсация (вывод Орехов) возможна ток для покупок ВНЕ исключений. МСС 4900 -- находится В исключениях. Почитайте Додатки в Программе.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:42

Re: Альфа-Банк

Як правильно та вчасно нагодувати хамелеона? З пакетної картки?
РД 15, але пише внести до 13. Але можна і завтра все пройде?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:16

  Прораб написав:Як правильно та вчасно нагодувати хамелеона? З пакетної картки?
РД 15, але пише внести до 13. Але можна і завтра все пройде?

Якщо РД 15-го, то можна і 15-го погасити в додатку з нашої картки (головне на 17:00 щоб вже було погашено)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:20

Re: Альфа-Банк

Прораб, до 17:00 РД кошти, котрі необхідно сплатити, повинні бути на РАХУНКУ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:28

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Як правильно та вчасно нагодувати хамелеона? З пакетної картки?
РД 15, але пише внести до 13. Але можна і завтра все пройде?

Якщо РД 15-го, то можна і 15-го погасити в додатку з нашої картки (головне на 17:00 щоб вже було погашено)

А чо до 17? У вас же есть в МАБе онлайн-перевод внутри банка, он до 19:00 фурычит текущим оперднЁм.
Или для Хам-она такое не канает, Спартанцы переиначили?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:35

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:Или для Хам-она такое не канает, Спартанцы переиначили?!

Я і в 20.30 в РД погашав Ред без наслідків. Але радити так не можна ж початківцю. Тому краще як радить офпред до 17.00, щоб у разі форсмажору від спартанців було пару годин для маневрів;)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:45

  stryzhko написав:
Amethyst написав:Или для Хам-она такое не канает, Спартанцы переиначили?!

Я і в 20.30 в РД погашав Ред без наслідків. Але радити так не можна ж початківцю. Тому краще як радить офпред до 17.00, щоб у разі форсмажору від спартанців було пару годин для маневрів;)

Та лаана Прораб -- воробей стреляный.
Для маневров я его научу как маляву составить, шобы все взад вернули те спартанцы :)
Есть РиХлаМинт, хай Алка под него и танцует :evil:

ПС. А чо папка молчит то? Сомневается в онлайн-пополняшке?! :wink:
Тут кажисть хтото грил, шо Хам-он вааще в МАБе не отображается :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:50

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Як правильно та вчасно нагодувати хамелеона? З пакетної картки?
РД 15, але пише внести до 13. Але можна і завтра все пройде?

Якщо РД 15-го, то можна і 15-го погасити в додатку з нашої картки (головне на 17:00 щоб вже було погашено)

А чо до 17? У вас же есть в МАБе онлайн-перевод внутри банка, он до 19:00 фурычит текущим оперднЁм.
Или для Хам-она такое не канает, Спартанцы переиначили?!

За ДБО мін. платіж повинен бути погашений не пізніше 17:00 розрахункової дати ;)
Тут мова вже не про терміни проведення платежів на рахунок
Alfa_Bank
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