Додано: Нед 12 гру, 2021 13:45

ВIВ написав: Три ламерских вопроса знатокам зехеров этой банки:

1. По правилам, Кешью зачисляют на счет до 15 числа следующего месяца, а компенсировать бонусами можно только купленное за последние 30 дней.

Значит вероятен пролет с возвратом за покупки сделанные до 15 числа текущего месяца?

2. Не вижу тарифа на p2p и СЭП с White карты, они что без комиссий?

3. Компенсация коммуналки Кешью-бонусами возможна? 1. По правилам, Кешью зачисляют на счет до 15 числа следующего месяца, а компенсировать бонусами можно только купленное за последние 30 дней.Значит вероятен пролет с возвратом за покупки сделанные до 15 числа текущего месяца?2. Не вижу тарифа на p2p и СЭП с White карты, они что без комиссий?3. Компенсация коммуналки Кешью-бонусами возможна?

Нужно различать комисс карты/счета и ИБ(агрегатора) !!1. Это аХцЫонннные орехи зачисляют до какогото числа, в соответсвии с условиями акции. Вот по Сенсаценному -- до 10го. А согласно программы Кэш'Ю ореХи начисляют мнгновенно2. Тарифы есть для Пакету, а есть и для Услуги. По Пакетному Тарифу р2р с/на карту и СЭП с/на счет -- нашару. Однако р2р в МАБе, Мобайле, Сенсе выполняется по разным Тарифам (хотя кадата тут ОфПред грила, шо это все М̶А̶Б ИБ). Более того, иногда просто неизвестно как оперция отобразится в Выписке: как р2р или внутрибанк по счетуТакие казусы/расхождения случались в Мобайле и МАБе. Это Алка, с ней не соскучишьсИ!Т.е. отправить р2р в МАБе стоит 1%+5. Однако сдернуть чужим р2р -- нашару. Вот, например, в Сенсе с Хам-она толкнуть по р2р будет нашару, а с Пакетной дебетки - 1%+5.Отправить СЭП в любом ИБ Алки с дебетки -- нашару, с Хам-она(Кт-Дт карта) свои -- нашару ток в Сенсе.3. Нет. Компенсация (вывод Орехов) возможна ток для покупок ВНЕ исключений. МСС 4900 -- находится В исключениях. Почитайте Додатки в Программе.