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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 19:59
Amethyst написав: Alfa_Bank написав:
наприклад провели платіж через банкомат без використання картки в 16:00, платіж зарахувався в 17:10 і списались відсотки, то обов'язково їх компенсуємо
Ну і про 19:00 для онлайн-пополняхі в МАБі так і не зрозуміло, що з нею робити.
Може відмінити?
Ну щоби не папппплюжило ДБО і був сенс для Сенсу
Маєте на увазі прибрати зарахування поточним операційним днем, при проведенні операції до 19:00?
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:39
Скажіть будь ласка, а кешбек за розрахунки валютною карткою (white) тут дають? Яка реальна різниця між MC і Visa, крім максимальної суми зняття в чужих банкоматах?
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:40
Alfa_Bank написав: Amethyst написав: Alfa_Bank написав:
наприклад провели платіж через банкомат без використання картки в 16:00, платіж зарахувався в 17:10 і списались відсотки, то обов'язково їх компенсуємо
Ну і про 19:00 для онлайн-пополняхі в МАБі так і не зрозуміло, що з нею робити.
Може відмінити?
Ну щоби не папппплюжило ДБО і був сенс для Сенсу
Маєте на увазі прибрати зарахування поточним операційним днем, при проведенні операції до 19:00?
на провАкации не отвечаю
маю на увазі, що ТРЕБА ГАРМОНІЗУВАТИ Регламенти по всім продуктам і каналам як в МАБі, так і в Сенсі, Мобайлі, касі, АТМ
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Amethyst
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:45
Пансер написав:
Скажіть будь ласка, а кешбек за розрахунки валютною карткою (white) тут дають? Яка реальна різниця між MC і Visa, крім максимальної суми зняття в чужих банкоматах?
Дают.
Это карты разных МПС - у каждой свои курсы конвертации. В ряде регионов мира могут не принимать карты той или иной МПС (лично видел на одном из островов Сейшел почти везде обьявления "we don't accept MC"). Вообще ИМХО для заграницы карты Визы чуть лучше. Но это чисто по моим оЧуЧениям
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Flamingo
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:50
Hotab написав:
Намекните пожалуйста об орешках по сенсацийному и Камелон .
1-е условие - заливать на Камелон через Сенс
2-е условие - весь месяц карта не выпала в минус
3-е выход денег из Камелона. Имеет значение? На Белую сначала , или можно на чужую банку сразу? Тянулкой или толкалкой? Если есть 2 карты и 2 счета в одном Сенсе , можно ли один держть в минусе, второй качать на орехи по сенсационному?
Если есть Вайт, то лучше заливать на неё и только через Сенс, а Хам-он можно в этом случае юзать и как кредитку (п.2 тогда вас и не касается).
И выход с Вайта тогда: СЭПом с МАБ или Сенса, сдернуть чужим
р2р, обналичить.
А с Хам-она СЭПить нашару можно свои ТОЛЬКО из Сенса.
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Amethyst
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:04
тянуть с Black -> моно тоже будет free?
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melkh
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:16
melkh написав:
тянуть с Black -> моно тоже будет free?
Ну даа.
Просто у Алки м̶ чудаковатая СБ (фрод-контроль) и она часто лочит карты из-за стороннего р2р
А оперативно разлочить бывает трудно, они там выпытывают размер противогаза, гороскоп друидов и т.п.
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Amethyst
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П'ят 10 гру, 2021 23:44
cohan
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