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Альфа-Банк
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:25
Alfa_Bank
, а Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
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Amethyst
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:27
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
Или вообще не будет
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Faceless
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:27
Faceless написав: Amethyst написав:Alfa_Bank
, а Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
Или вообще не будет
Ну тады Моня -- адназначна
Я уже подписался на пилот, вот тока чей счет светить у Дие еще не выбрал
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 13 гру, 2021 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:28
ОфПреду
Чому спартаківці при переказу за реквізитами не вказують що в поле потрібно вбивати РНОКПП ?
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mephala
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:33
Amethyst написав: mephala написав:
Пытаюсь закинуть деньги на карту привата. Через их сервис сэндмани.
С карты комфорт деньги списывает и тут же через несколько минут возвращаются назад.
У получателя приходит сообщение что недостаточно денег хотя это я ему отправляю а не он мне и у меня сумма для списания в наличии.
В чем проблема может быть?
Закончился страховой депо у Привата
Попробуйте меньшую сумму или карту с др. МПС. Мож Виза от Алки проканает
якщо б списували з картки привату то варіант був би робочий про страховий депо. але я закидую на приват.
BVA1 написав: Amethyst написав: mephala написав:
Пытаюсь закинуть деньги на карту привата. Через их сервис сэндмани.
С карты комфорт деньги списывает и тут же через несколько минут возвращаются назад.
У получателя приходит сообщение что недостаточно денег хотя это я ему отправляю а не он мне и у меня сумма для списания в наличии.
В чем проблема может быть?
Закончился страховой депо у Привата
Попробуйте меньшую сумму или карту с др. МПС. Мож Виза от Алки проканает
Было такое несколько паз. Если принимает карта 5169.... и у Вас на Вашей карте РОВНО столько, сколько и надо заплатить, то получалось точно так, как Вы описали. Альфа здесь не причем. Лечится переводом через СЭП.
на моїй картці було більше ніж перекидувалось. приват так і відповів - скористайтесь СЕП. в чому була проблема так ніхто і не повідомив.
до речі - власнику картки приходило смс про якісь ліміти які потрібно змінити в приват24 подавши заявку. У привата є ліміти на прийом п2п?
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:41
mephala
Мне думается, что при переводе на 5169... через Манисенд с отправителя снимается коммис, кот. не светится в процессе оформления перевода. Но Приват ее не светит. И если сумма перевода и комисса меньшая, чем на карте есть, то происходит сначала списание с карты, а потом, через 1-2 мин возврат денег. У меня было так. Теперь на карты с 5169.... через Манисенд не отправляю вообще.
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BVA1
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:44
newbie написав:
Она МАБом не называлась.
Называлась и многими и из-за этого часто была путанница и тут на форуме в том числе.
newbie написав:
И что, в пуше прям так и было написано, что подбирают Ваш cvv?
именно - пришло около 3-4 пушей, что оплата не успешна - цвв не верный.
newbie написав:
Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать. Зачем информировать? Вы что-то могли бы изменить или остановить? Кроме того, Вам возможно надо было постоянно держать включенной моб.аппликуху. Если выгрузить ее из памяти (не оставлять в фоне), пуши приходят?
Это мог делать и я - зачем блокировать? А вот позвонить могли бы, но... на тот момент номер был уже перевыпущен мошенниками.
Если бы моб. приложение не работало, то естественно я бы и пуши не получал, тут скорее должен быть смарт включенным и с интернетом доступным.
newbie написав:
И еще, со скольких телефонов можно одновременно входить в сенс или ту старую моб.аппликуху? Если с нескольких, то пуши себе забирает одно из них (например, последнее, т.е. то, с которого вошел мошенник) или получают все? Если с Вами одновременно с другого телефона в мобильном приложении будет работать мошенник, то осуществляемых им операций Вы, скорее всего, не увидите, как и возможно пушей. Или если увидите, то позже, например, через выписки.
вы видимо не совсем понимаете, мошенники зайти не смогли они смогли только сбросить пароль и перевыпустить симку, но у меня работал вай-фай и был вход по отпечатку, т.е. и пуши приходили и доступ еще был. А вот номер уже не работал.
По-моему в мобМАБ можно было одновременно с нескольких устройств заходить и пуши на все приходили (тогда еще сенса не было). Это нельзя в мобМАБ и сенс пуши получать - только в одно из них.
newbie написав:
А в МАБ (в одну и ту же сессию) можно одновременно входить с нескольких компьютеров? Т.е. если б Вы находились в нем, то деньги бы у Вас могли бы спереть? Смс-ки при этом Вам разве бы не пришли (с паролями и альфа-чековские)? А переключить их (путем увода симки) не так просто, как пуши. Поэтому в МАБе такая одновременная работа, скорее всего была бы невозможной.
в веб мабе можно одновременно и две сессии на один акк открыть. вот СМС бы и не пришло, т.к. путем увода симки мошенники этого и добивались, а вот пуши отключить не смогли. И идиоты - делать это начали в районе 15 часов, когда смарт был возле меня и я не спал и сразу среагировал - заблочил карты и номер и сразу же (минут через 40) номер назад на себя перевыпустил и к паспорту привязал.
newbie написав:
З.Ы. Подбор cvv - это очень распространенная, но малоопасная операция, поэтому многие банки, имеющие 3ds, не информируют об этом клиентов, а молча дропят такие операции и все, чтобы лишний раз не нервировать клиентов. Некоторые даже не проверяют его, т.к. что можно с его помощью увести, если у них для всех карт принудительно включен 3ds?
хорошо что Альфа так не сделала и позволила мне остаться с деньгами и вовремя отреагировать. есть сайты где проходят платежи без 3дс, а при условии, что симку увели, то код бы мошенники как раз бы и получили.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:53
BVA1 написав:mephala
Мне думается, что при переводе на 5169... через Манисенд с отправителя снимается коммис, кот. не светится в процессе оформления перевода. Но Приват ее не светит. И если сумма перевода и комисса меньшая, чем на карте есть, то происходит сначала списание с карты, а потом, через 1-2 мин возврат денег. У меня было так. Теперь на карты с 5169.... через Манисенд не отправляю вообще.
на карте доноре хватило бы для комиса денег.
а так да - обе карты на которые не удалось закинуть 5169.
5169 это карты для выплат?
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mephala
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:57
mephala
Это карты ФОП, скорее всего. Точно не знаю, но больше с ними не связываюсь. Мутняк сплошной.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:04
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
Шеф.
Вы шо - хотите дважды отбить потраченные деньги на "прививку"?
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хуторянка
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