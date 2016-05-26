Додано: Пон 13 гру, 2021 11:44

newbie написав: Она МАБом не называлась.

Она МАБом не называлась.

newbie написав: И что, в пуше прям так и было написано, что подбирают Ваш cvv?

И что, в пуше прям так и было написано, что подбирают Ваш cvv?

newbie написав: Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать. Зачем информировать? Вы что-то могли бы изменить или остановить? Кроме того, Вам возможно надо было постоянно держать включенной моб.аппликуху. Если выгрузить ее из памяти (не оставлять в фоне), пуши приходят?

Когда подбирают что-то серьезное, например, пароли, то нужно блокироаать, а не информировать. Зачем информировать? Вы что-то могли бы изменить или остановить? Кроме того, Вам возможно надо было постоянно держать включенной моб.аппликуху. Если выгрузить ее из памяти (не оставлять в фоне), пуши приходят?

newbie написав: И еще, со скольких телефонов можно одновременно входить в сенс или ту старую моб.аппликуху? Если с нескольких, то пуши себе забирает одно из них (например, последнее, т.е. то, с которого вошел мошенник) или получают все? Если с Вами одновременно с другого телефона в мобильном приложении будет работать мошенник, то осуществляемых им операций Вы, скорее всего, не увидите, как и возможно пушей. Или если увидите, то позже, например, через выписки.

И еще, со скольких телефонов можно одновременно входить в сенс или ту старую моб.аппликуху? Если с нескольких, то пуши себе забирает одно из них (например, последнее, т.е. то, с которого вошел мошенник) или получают все? Если с Вами одновременно с другого телефона в мобильном приложении будет работать мошенник, то осуществляемых им операций Вы, скорее всего, не увидите, как и возможно пушей. Или если увидите, то позже, например, через выписки.

newbie написав: А в МАБ (в одну и ту же сессию) можно одновременно входить с нескольких компьютеров? Т.е. если б Вы находились в нем, то деньги бы у Вас могли бы спереть? Смс-ки при этом Вам разве бы не пришли (с паролями и альфа-чековские)? А переключить их (путем увода симки) не так просто, как пуши. Поэтому в МАБе такая одновременная работа, скорее всего была бы невозможной.

А в МАБ (в одну и ту же сессию) можно одновременно входить с нескольких компьютеров? Т.е. если б Вы находились в нем, то деньги бы у Вас могли бы спереть? Смс-ки при этом Вам разве бы не пришли (с паролями и альфа-чековские)? А переключить их (путем увода симки) не так просто, как пуши. Поэтому в МАБе такая одновременная работа, скорее всего была бы невозможной.

newbie написав: З.Ы. Подбор cvv - это очень распространенная, но малоопасная операция, поэтому многие банки, имеющие 3ds, не информируют об этом клиентов, а молча дропят такие операции и все, чтобы лишний раз не нервировать клиентов. Некоторые даже не проверяют его, т.к. что можно с его помощью увести, если у них для всех карт принудительно включен 3ds? З.Ы. Подбор cvv - это очень распространенная, но малоопасная операция, поэтому многие банки, имеющие 3ds, не информируют об этом клиентов, а молча дропят такие операции и все, чтобы лишний раз не нервировать клиентов. Некоторые даже не проверяют его, т.к. что можно с его помощью увести, если у них для всех карт принудительно включен 3ds?

Называлась и многими и из-за этого часто была путанница и тут на форуме в том числе.именно - пришло около 3-4 пушей, что оплата не успешна - цвв не верный.Это мог делать и я - зачем блокировать? А вот позвонить могли бы, но... на тот момент номер был уже перевыпущен мошенниками.Если бы моб. приложение не работало, то естественно я бы и пуши не получал, тут скорее должен быть смарт включенным и с интернетом доступным.вы видимо не совсем понимаете, мошенники зайти не смогли они смогли только сбросить пароль и перевыпустить симку, но у меня работал вай-фай и был вход по отпечатку, т.е. и пуши приходили и доступ еще был. А вот номер уже не работал.По-моему в мобМАБ можно было одновременно с нескольких устройств заходить и пуши на все приходили (тогда еще сенса не было). Это нельзя в мобМАБ и сенс пуши получать - только в одно из них.в веб мабе можно одновременно и две сессии на один акк открыть. вот СМС бы и не пришло, т.к. путем увода симки мошенники этого и добивались, а вот пуши отключить не смогли. И идиоты - делать это начали в районе 15 часов, когда смарт был возле меня и я не спал и сразу среагировал - заблочил карты и номер и сразу же (минут через 40) номер назад на себя перевыпустил и к паспорту привязал.хорошо что Альфа так не сделала и позволила мне остаться с деньгами и вовремя отреагировать. есть сайты где проходят платежи без 3дс, а при условии, что симку увели, то код бы мошенники как раз бы и получили.